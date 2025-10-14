Phong Nha - Kẻ Bàng giành 'cú đúp' giải thưởng du lịch quốc tế

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giành hai giải thưởng Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á năm 2025, tối 13/10.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết đại diện Việt Nam giành chiến thắng ở hai hạng mục danh giá nhất về du lịch thiên nhiên gồm Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2025 và Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Lễ trao giải Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) 2025, tổ chức tối 13/10 tại Hong Kong, Trung Quốc.

Sông Chày ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Võ Thạnh

Giải thưởng kép tại World Travel Awards 2025 được xem là dấu mốc đưa Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng vào một thời kỳ phát triển mới, định vị lại vị thế trên bản đồ du lịch cao cấp của châu Á và toàn cầu. Theo Ban quản lý, sự kiện này không chỉ là thành tựu, mà còn là sự công nhận ở cấp độ cao nhất cho những giá trị độc bản và nỗ lực của Quảng Trị trong việc bảo tồn và phát triển bền vững giá trị thiên nhiên của nhân loại.

Sau chiến thắng tại WTA 2025, Quảng Trị tiếp tục đặt mục tiêu du lịch là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế. Tỉnh hướng đến đưa Phong Nha - Kẻ Bàng thành trung tâm du lịch mạo hiểm của châu Á, đồng thời phấn đấu là hình mẫu về phát triển du lịch xanh, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn (trái) nhận giải thưởng từ WTA. Ảnh: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho rằng việc được WTA vinh danh ở cả cấp độ quốc gia và châu lục là một bước ngoặt mang tính lịch sử. "Đây không chỉ là một chiếc cúp, mà là một 'bảo chứng vàng' về chất lượng, có sức ảnh hưởng đến tâm lý và quyết định của du khách quốc tế".

Theo đại diện Ban quản lý, giải thưởng này là một khởi đầu, thúc đẩy đơn vị tiếp tục phát triển du lịch bền vững, bảo tồn nghiêm ngặt các giá trị cốt lõi của di sản. "Khách đến đây không chỉ thán phục vẻ đẹp thiên nhiên mà còn cảm nhận được sự trân trọng của người dân chúng tôi với mảnh đất này", ông Thái nói.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm tại nhiều xã tỉnh Quảng Trị. Đây là khu vực núi đá vôi rộng khoảng 201.000 ha với khoảng 300 hang động cùng hệ sinh thái Bắc Trường Sơn. Đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm.

Các hang động ở đây có tổng chiều dài khoảng hơn 80 km nhưng các nhà thám hiểm mới chỉ khám phá 20 km, trong đó 17 km ở khu vực Phong Nha và 3 km ở khu vực Kẻ Bàng. Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003 và được công nhận lần hai là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái vào năm 2015.

Hai khối thạch nhũ dài hơn 1 m treo lơ lững trên trần Hang chỉ huy tại km12, đường 20 Quyết Thắng, xã Phong Nha nằm trong vùng phân khu Phục hồi sinh thái, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Đắc Thành

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) ra đời năm 1993, được ví như Oscar ngành du lịch. Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, các cơ quan quản lý du lịch, nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng, bao gồm nhiều hạng mục như hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, điểm đến du lịch. Năm nay là lần thứ 31 WTA diễn ra.

Giải thưởng WTA vinh danh theo ba cấp độ từ cao đến thấp: thế giới (thường công bố vào cuối năm), khu vực và từng quốc gia. Phiếu bầu được thực hiện trực tuyến, những người tham gia bình chọn gồm khách du lịch, các chuyên gia, CEO trong lĩnh vực du lịch - lữ hành. Trong đó, một phiếu bình chọn từ các chuyên gia được tính bằng hai phiếu bầu thông thường.

Đắc Thành