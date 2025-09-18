'Phòng ngừa an ninh phi truyền thống phải dựa trên khoa học, công nghệ'

Hà NộiThủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phòng ngừa an ninh phi truyền thống cần ưu tiên hàng đầu, đặt trên nền tảng khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để ứng phó hiệu quả.

Sáng 18/9, tại trụ sở Bộ Công an, Thủ tướng dự hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 147 về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Ông cho rằng đây là vấn đề toàn cầu, không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết, vì vậy Việt Nam cần vừa chủ động trong nước, vừa tăng cường hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Theo người đứng đầu Chính phủ, những thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động trực tiếp tới phát triển bền vững và đời sống nhân dân. Biến đổi khí hậu, thiên tai và thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn, cường độ mạnh hơn, điển hình là bão Yagi năm 2024.

Dịch bệnh Covid-19 để lại nhiều hệ lụy lâu dài, trong khi an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước tiếp tục biến động. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội, vừa làm gia tăng tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo qua mạng, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định phòng ngừa phải được đặt lên hàng đầu, trên nền tảng khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, xây dựng kịch bản ứng phó, phát triển công nghệ số, AI, dữ liệu lớn và mạng lưới cảm biến để mô hình hóa rủi ro.

Thủ tướng và các đại biểu xem mô hình quy hoạch tổng thể sân bay Gia Bình. Ảnh: VGP

Cùng với đó, các cơ quan phải hoàn thiện hành lang pháp lý, huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phát triển kinh tế xanh, bền vững, có khả năng chống chịu trước các cú sốc từ môi trường và xã hội.

"Thực hiện Chiến lược tổng thể chỉ thành công nếu các cấp, ngành, địa phương hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ ràng, tăng cường kiểm tra giám sát và phát huy vai trò của người dân", Thủ tướng nói.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng nhất từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, nhiều chiến lược đã được ban hành nhưng còn thiếu tính tổng thể, dẫn đến dàn trải, lãng phí nguồn lực. Do đó, việc xây dựng Chiến lược quốc gia lần này là cần thiết để thống nhất định hướng, tạo nền tảng ứng phó hiệu quả, bền vững trong giai đoạn mới.

Phạm Dự