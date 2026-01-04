Phó tổng thống Venezuela được chỉ định làm Tổng thống lâm thời

Tòa án Tối cao Venezuela yêu cầu Phó tổng thống Delcy Rodriguez tiếp nhận vai trò lãnh đạo lâm thời của đất nước sau vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro.

Tòa án Tối cao Venezuela tối 3/1 (sáng nay giờ Hà Nội) ra phán quyết nêu rõ Phó tổng thống Delcy Rodriguez "sẽ đảm nhận, thực hiện tất cả nhiệm vụ và quyền hạn vốn có của Tổng thống" với tư cách lãnh đạo lâm thời, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của chính quyền và nền quốc phòng Venezuela.

Truyền hình nhà nước Venezuela dẫn lời thẩm phán Tania D'Amelio cho biết quyết định được đưa ra sau khi các thẩm phán kết luận ông Nicolas Maduro "không thể thực hiện chức trách của mình" vào thời điểm này.

Hiến pháp Venezuela quy định khi Tổng thống vắng mặt tạm thời hoặc vĩnh viễn, Phó tổng thống sẽ tiếp nhận vai trò lãnh đạo đất nước và chính quyền sẽ phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.

Phó tổng thống Delcy Rodriguez tại Caracas hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu trước đó cùng ngày, Phó tổng thống Rodriguez nhấn mạnh ông Nicolas Maduro vẫn là "Tổng thống duy nhất của Venezuela". Bà cũng chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là "man rợ", yêu cầu Washington trả tự do cho ông Maduro và phu nhân Cilia Flores. Điều này trái với những tuyên bố do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối". Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro vào khoảng 1h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 3h29.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP, CNN)