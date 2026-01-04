Phó tổng thống Rodriguez: Ông Maduro vẫn là Tổng thống Venezuela

Phó tổng thống Rodriguez phủ nhận các tuyên bố của ông Trump về tiếp quản quyền lực, nhấn mạnh ông Nicolas Maduro vẫn là tổng thống duy nhất của Venezuela.

"Chỉ có một tổng thống ở Venezuela và tên ông ấy là Nicolas Maduro", Phó tổng thống Delcy Rodriguez cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình gửi tới người dân Venezuela ngày 3/1.

Theo luật của Venezuela, bà Rodriguez sẽ kế nhiệm Tổng thống Maduro sau khi ông bị bắt trong chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela rạng sáng cùng ngày. Tuy nhiên, bà không tuyên bố bản thân là tổng thống lâm thời hay đề cập đến quá trình chuyển giao chính trị.

Truyền hình nhà nước Venezuela không phát sóng bất kỳ lễ tuyên thệ nhậm chức nào, dòng chữ chạy trên màn hình cũng xác nhận bà Rodriguez vẫn là Phó tổng thống.

Phó tổng thống Rodriguez phát biểu trên truyền hình ngày 3/1. Ảnh: X/Con el Mazo Dando

Bà Rodriguez không cho thấy dấu hiệu nào về việc sẽ hợp tác với Mỹ, thay vào đó chỉ trích cuộc tấn công vào Venezuela là "man rợ" và yêu cầu Washington trả tự do cho ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

"Chúng tôi đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công đang diễn ra với những lý do và lời lẽ giả dối. Sự thật đã được phơi bày rằng mục tiêu duy nhất là thay đổi chế độ ở Venezuela. Điều này sẽ cho phép họ chiếm đoạt năng lượng, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi. Đây là mục tiêu thực sự và thế giới phải biết điều đó", bà nói.

Phó tổng thống Venezuela thêm rằng bà sẵn sàng đối thoại và "duy trì quan hệ tôn trọng" với chính quyền ông Trump. "Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể chấp nhận cho một kiểu quan hệ sau khi họ tấn công Venezuela", bà tuyên bố.

Trong cuộc họp báo trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bà Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela và sẽ sớm hợp tác với Mỹ. "Về cơ bản bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết để đưa Venezuela vĩ đại trở lại", ông nói.

Hình ảnh Tổng thống Maduro được Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội ngày 3/1. Ảnh: TruthSocial/realDonaldTrump

Hiến pháp Venezuela quy định đất nước phải tổ chức bầu cử trong vòng một tháng nếu tổng thống vắng mặt. Lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado cho rằng ứng cử viên Edmundo Gonzalez nên nắm quyền điều hành đất nước vì đã thắng cử tổng thống năm 2024 một cách chính đáng.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro vào khoảng 1h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 3h29.

Thanh Tâm (Theo Hill, CBC, AP)