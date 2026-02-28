Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Lào Cai

Ông Dương Quốc Huy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị được công bố sáng 28/2. Ông Huy đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thay ông Trịnh Việt Hùng đã được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Dương Quốc Huy. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Dương Quốc Huy 52 tuổi, quê Hưng Yên; thạc sĩ Luật; Ủy viên Trung ương khóa 14. Ông từng làm Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Vụ trưởng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành.

Tháng 7/2023, ông Dương Quốc Huy được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ và giữ chức vụ này đến nay. Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, ông lần đầu trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng.

Tỉnh Lào Cai mới nằm giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc, hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Lào Cai và Yên Bái hồi tháng 6; với diện tích 13.250 km2; dân số gần 1,8 triệu. Lào Cai tiếp giáp với tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La và có đường biên giới hơn 182 km với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Vũ Tuân