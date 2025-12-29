Phó thủ tướng: Không để người không làm vượt lên người cống hiến

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng người không làm, không va chạm nhưng nhờ quan hệ lại được đề bạt, trong khi người cống hiến không được ghi nhận.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Nội vụ chiều 29/12, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị sớm tham mưu giải pháp đánh giá đúng năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức. Chỉ khi có công cụ đánh giá chính xác mới có thể bố trí cán bộ hợp lý, trong khi lâu nay đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu của hệ thống chính trị.

Theo Phó thủ tướng, việc đánh giá phải bảo đảm người được đề bạt khiến tập thể "tâm phục, khẩu phục". Ông lưu ý cần tránh tình trạng cán bộ "tròn vo, làm thinh, không làm gì, không đóng góp, không va chạm, chỉ ngồi chờ", nhưng nhờ quan hệ tốt lại vượt lên, còn người có cống hiến thì không được ghi nhận.

Một trong những giải pháp được ông gợi ý là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong đánh giá cán bộ, nhằm bảo đảm khách quan, thực chất, từ đó xây dựng đội ngũ có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ sớm có giải pháp phát hiện, thu hút, giữ chân và sử dụng hiệu quả người tài trong khu vực công. Ông dẫn chứng có trường hợp được thu hút vào hệ thống chính trị nhưng chỉ làm việc một thời gian ngắn rồi rời đi do sức hút lớn từ khu vực ngoài Nhà nước. Nếu khu vực công không có chính sách trọng dụng và môi trường làm việc phù hợp, rất khó giữ được nhân tài.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu chiều 29/12. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Theo ông, người Việt Nam trong và ngoài nước có năng lực cao, có thể đáp ứng nhiều lĩnh vực thế giới đang khan hiếm nhân lực như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Việc họ làm việc trong khu vực tư nhân cũng là đóng góp cho đất nước, song nếu thu hút được lực lượng này vào khu vực công, nền hành chính quốc gia sẽ được cải thiện rõ rệt, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhấn mạnh năm 2026 mở đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng 14, Phó thủ tướng đề nghị ngành nội vụ phát huy tối đa năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông cho rằng cấp xã hiện có vị trí, vai trò khác trước, không chỉ gần dân mà còn đảm nhiệm trọng trách quản trị xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt với toàn ngành, nổi bật là tham mưu thực hiện việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tạo diện mạo mới cho nền hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo Bộ trưởng, nhiều chính sách mới về công chức, viên chức đã được ban hành. Luật Viên chức sửa đổi tập trung quản lý theo vị trí việc làm, làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách; công chức được thống nhất cách quản lý từ trung ương đến xã.

Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 600.000 thương binh, bệnh binh.

Vũ Tuân