Phó thủ tướng: Cần cơ chế loại trừ cán bộ đức mỏng, tài thấp nhưng đa mưu

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu nghiên cứu tiêu chí, phương pháp đánh giá để sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, cần mẫn, thiện tâm và loại trừ người đức mỏng, tài thấp nhưng đa mưu.

Chiều 18/8, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ sớm tham mưu Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ông Bình cho biết cả nước đã có bộ máy "gọn", nhưng nếu không "tinh" thì không đạt yêu cầu. Trong khi đó, quyết định tiêu chí "tinh" chính là chất lượng lao động.

Vì vậy ông đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng chính sách phát hiện, thu hút, giữ chân, trọng dụng nhân tài và đánh giá cán bộ. "Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành nội vụ nhưng cũng là điểm nghẽn của công tác cán bộ hiện nay", Phó thủ tướng nói và giao Bộ Nội vụ nghiên cứu đưa ra bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá để phân biệt mạch lạc, sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, cần mẫn, thiện tâm và "loại trừ được những người đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu".

Phó thủ tướng cho rằng nhiệm vụ nêu trên rất khó khăn, nhưng có thể làm được nếu kết hợp giữa năng lực tinh tường, phẩm chất công tâm của người làm công tác nội vụ với đánh giá khách quan, không thiên vị của trí tuệ nhân tạo.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu chiều 18/8. Ảnh: Nguyên Phong

"Chúng ta phải tham mưu cho Đảng, Chính phủ phát hiện, đánh giá được hiền tài để trọng dụng; phải xây dựng được hệ thống đánh giá cán bộ thực chất, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, thực hiện được nguyên tắc có vào, có ra, có lên, có xuống", Phó thủ tướng lưu ý.

Để thực hiện được chủ trương nêu trên, ông cho rằng cần có cơ chế mạnh mẽ sàng lọc thường xuyên, loại bỏ cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài. Những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ. "Nguồn nhân lực chất lượng cao là tài sản quý giá nhất đưa đất nước phát triển", ông Bình nói.

Về cuộc cách mạng tổ chức bộ máy vừa qua, Phó thủ tướng đánh giá đây là "bước đột phá vĩ đại, mở ra thời kỳ mới, không gian phát triển mới cho đất nước". Bộ máy mới, không gian mới, nhiệm vụ mới, phân cấp phân quyền mới nên còn nhiều khó khăn, vấp váp, nhất là ở cở sở. Vì vậy, ông Bình yêu cầu các cấp quyết liệt, sát thực tiễn, có tư duy và phương thức làm việc mới để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả, thúc đẩy đất nước phát triển.

Bộ Nội vụ cần chăm lo cho đời sống người có công và hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, hiện đại. Tất cả người có công và gia đình phải được đảm bảo mức sống bằng hoặc cao hơn người dân nơi cư trú.

Về thi đua khen thưởng, Phó thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những lệch chuẩn như khen thưởng cho lãnh đạo nhiều hơn cho người lao động. Khen thưởng được dự kiến và chờ đợi nhiều hơn cho những chiến công quả cảm, thành tích đột xuất làm xúc động lòng người. Cũng có nơi khen thưởng hướng đến tạo dựng hình ảnh và thăng tiến nhiều hơn để động viên hoàn thành nhiệm vụ.

Dẫn chứng những tấm gương như ông Ma Seo Chứ ở Kho Vàng (Lào Cai) và trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên dũng cảm cứu dân trong bão lũ, Phó thủ tướng đề nghị cơ quan thi đua khen thưởng phải phát hiện, tôn vinh kịp thời nhiều tấm gương tiêu biểu, người tốt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ nhất, chiều 18/8. Ảnh: Nguyên Phong

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đất nước đang đứng trước vận hội phát triển mới song cũng đan xen nhiều thách thức.

Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược để vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Điểm nhấn là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đảng đang thôi thúc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Trước những vận hội mới, bà Trà cho biết Đảng bộ Bộ Nội vụ cần nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, có năng lực dự báo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Vũ Tuân