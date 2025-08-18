Phó thủ tướng: Cần cơ chế loại trừ cán bộ đức mỏng, tài thấp

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá để sử dụng cán bộ có năng lực, trách nhiệm và loại trừ những người “đức mỏng, tài thấp”.

Chiều 18/8, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo ông, bộ máy hiện nay đã gọn, nhưng nếu không tinh thì vẫn chưa đạt yêu cầu. "Tinh" ở đây chính là chất lượng lao động. Vì vậy, Bộ Nội vụ phải xây dựng chính sách phát hiện, thu hút, giữ chân nhân tài, đồng thời có cơ chế đánh giá cán bộ chặt chẽ. "Cần đưa ra tiêu chí, phương pháp đánh giá rõ ràng để phân biệt, sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có trách nhiệm, thiện tâm và loại trừ những người đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu", ông nói.

Phó thủ tướng cho rằng nhiệm vụ này khó, nhưng có thể làm được nếu kết hợp năng lực, phẩm chất công tâm của người làm công tác nội vụ với sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo. "Chúng ta phải tham mưu cho Đảng, Chính phủ phát hiện, đánh giá được hiền tài để trọng dụng; xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ thực chất, xuyên suốt, đa chiều, có tiêu chí cụ thể, thực hiện nguyên tắc có vào, có ra, có lên, có xuống", ông lưu ý.

Để thực hiện chủ trương, ông đề nghị cần có cơ chế sàng lọc thường xuyên, loại bỏ cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm; đồng thời có chính sách đãi ngộ để thu hút, giữ chân người tài. Những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được bảo vệ.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu chiều 18/8. Ảnh: Nguyên Phong

Đề cập cuộc cải cách bộ máy thời gian qua, Phó thủ tướng đánh giá đây là bước đột phá quan trọng, mở ra thời kỳ mới cho đất nước. Tuy nhiên, ông thừa nhận còn nhiều khó khăn, vấp váp, nhất là ở cơ sở. Vì vậy, ông yêu cầu các cấp quyết liệt, sát thực tiễn, đổi mới phương thức làm việc để bộ máy vận hành hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần quan tâm chính sách người có công, hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú.

Về công tác thi đua khen thưởng, Phó thủ tướng lưu ý tình trạng khen thưởng lệch chuẩn, chú trọng lãnh đạo nhiều hơn người lao động hoặc mang tính hình thức. Khen thưởng phải thực chất, kịp thời, tôn vinh gương sáng. Ông dẫn chứng các trường hợp như ông Ma Seo Chứ ở Lào Cai, trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên đã dũng cảm cứu dân trong bão lũ, cho rằng đây là những tấm gương cần được phát hiện và tôn vinh kịp thời.

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đất nước đang đứng trước vận hội phát triển mới song cũng đan xen nhiều thách thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ nhất, chiều 18/8. Ảnh: Nguyên Phong

Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược để vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Điểm nhấn là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đảng đang thôi thúc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Trước những vận hội mới, bà Trà cho biết Đảng bộ Bộ Nội vụ cần nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, có năng lực dự báo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Vũ Tuân