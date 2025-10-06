Phó thủ lĩnh Hamas tới Ai Cập đàm phán

Phó thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya, người từng bị nhắm mục tiêu trong đòn không kích của Israel vào Qatar, đến Ai Cập để đàm phán về kế hoạch hòa bình.

Các nhà đàm phán đã bắt đầu đến Cairo, Ai Cập ngày 5/10 để bàn về kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza. Phó thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya dẫn đầu đoàn đàm phán của Hamas và đã có mặt tại Ai Cập.

Nhà Trắng cho biết ông Trump cử hai phái viên tới, gồm con rể Jared Kushner và nhà đàm phán Trung Đông Steve Witkoff. Đoàn đàm phán Israel sẽ đến trong ngày 6/10.

Kế hoạch của ông Trump yêu cầu ngừng bắn, thả con tin ở Dải Gaza trong vòng 72 giờ sau khi các bên thống nhất thỏa thuận, giải giáp Hamas và quân đội Israel dần rút khỏi dải đất. Chính quyền chuyển tiếp hậu xung đột được giám sát bởi "Hội đồng Hòa bình", cơ quan do Tổng thống Mỹ làm chủ tịch.

Truyền thông Ai Cập đưa tin các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra trong ngày 5-6/10. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng các con tin sẽ được thả trong vòng vài ngày. Một thành viên cấp cao của Hamas nói nhóm "rất muốn đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự và lập tức bắt đầu quá trình trao đổi tù nhân theo các điều kiện thực tế".

Israel dự kiến thả 250 tù nhân Palestine bị kết án chung thân và hơn 1.700 người bị bắt trong chiến sự và hiện bị giam tại Dải Gaza để đổi lấy khoảng 20 con tin còn lại.

Qatar, cùng với Ai Cập và Mỹ, đã dẫn đầu nỗ lực làm trung gian cho lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Israel và Hamas. Một số vòng đàm phán từng diễn ra tại Doha và Cairo.

Ông Khalil al-Hayya tại văn phòng ở Gaza City hồi năm 2021. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu được ghi sẵn và phát sóng tại Qatar ngày 5/10, ông Hayya dường như vẫn thể hiện lập trường cứng rắn khi không đề cập đến các cuộc đàm phán hoặc khả năng ngừng bắn. Thay vào đó, ông chủ yếu nói về nỗi thống khổ mà người dân Gaza phải đối mặt gần hai năm qua.

Ông nhấn mạnh không có sự khác nhau giữa những người thiệt mạng khi Israel không kích vào Qatar tháng trước với hàng chục nghìn người đã chết sau gần hai năm giao tranh tàn khốc ở Dải Gaza.

"Chúng tôi hy vọng máu của họ sẽ mở đường đến chiến thắng, đến Jerusalem, khiến những kẻ chiếm đóng hứng ô nhục và mang lại phẩm giá cùng chiến thắng cho dân tộc", ông cho hay.

Israel hôm 9/9 sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác không kích vào tòa nhà trong lúc ban lãnh đạo Hamas đang nhóm họp. Vụ không kích khiến 6 người thiệt mạng, gồm con trai ông Khalil al-Hayya, ba vệ sĩ cùng chánh văn phòng của ông, và một thành viên lực lượng an ninh Qatar.

Hamas không công bố hình ảnh Hayya trong đám tang con trai, làm dấy lên đồn đoán ông bị thương nặng. Bài phát biểu này đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của ông trên truyền hình kể từ vụ không kích.

Huyền Lê (Theo AFP)