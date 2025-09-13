Phó thủ lĩnh Hamas có thể đã bị thương nặng vì đòn không kích của Israel

Việc Hamas không công bố ảnh Phó thủ lĩnh dự đám tang con trai, người thiệt mạng do đòn không kích của Israel vào Doha, làm dấy lên đồn đoán ông này đã bị thương nặng.

Đám tang con trai phó thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya cùng 4 thành viên khác của nhóm này diễn ra tại thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Doha, Qatar hôm 11/9, hai ngày sau khi Israel không kích vào một tòa nhà tại Doha. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy các thành viên cấp cao của Hamas như Osama Hamdan, Izzat al-Rishq đều đến dự đám tang, nhưng không có hình ảnh của ông Hayya.

Hamas ngày 12/9 nói rằng ông Hayya đã tham dự tang lễ, song vẫn không công bố hình ảnh nào, làm dấy lên nghi vấn ông có thể đã bị thương nặng.

Ông Hayya là một trong những thành viên quyền lực nhất của Hamas và hiện dẫn đầu nhóm đàm phán về vấn đề con tin.

Đám tang những thành viên Hamas thiệt mạng trong đòn không kích của Israel, diễn ra tại Doha, Qatar ngày 11/9. Ảnh: Al Mayadeen News

Israel hôm 9/9 sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác không kích vào tòa nhà trong lúc ban lãnh đạo Hamas đang họp để thảo luận về đề xuất ngừng bắn tại Dải Gaza do Mỹ đưa ra. Vụ không kích khiến 6 người thiệt mạng, gồm con trai ông Khalil al-Hayya, ba vệ sĩ cùng chánh văn phòng của ông, và một thành viên lực lượng an ninh Qatar.

Báo Asharq Al-Awsat của Arab Saudi dẫn các nguồn giấu tên cho biết nhóm thủ lĩnh Hamas thoát chết nhờ đã rời phòng họp, di chuyển sang một khu nhà khác để cầu nguyện ngay trước khi loạt tên lửa Israel lao vào tòa nhà.

Họ rời đi mà bỏ quên trên bàn họp chiếc điện thoại đã bị tình báo Israel theo dõi. Điều này khiến tình báo Israel tưởng rằng họ vẫn ở nguyên vị trí và phát lệnh không kích sai thời điểm, theo đài Keshet 12 của Israel.

Truyền thông Israel đưa tin cơ quan an ninh nước này đã bắt đầu thừa nhận rằng cuộc không kích không loại bỏ được thủ lĩnh cấp cao nào của Hamas.

Ông Khalil al-Hayya phát biểu trên truyền hình ngày 17/4. Ảnh: Văn phòng truyền thông Hamas

Huyền Lê (Theo Jerusalem Post, Times of Israel)