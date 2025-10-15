Phố đường tàu vẫn đông khách sau vụ đâm văng bàn ghế

Các chủ quán cà phê ở Phùng Hưng tuân theo "luật ngầm" về khoảng cách giữa bàn và đường ray (80-100 cm) để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo UBND phường Hàng Bông - đơn vị quản lý một phần khu phố đường tàu Phùng Hưng - nhiều lần khẳng định các hộ kinh doanh đều vi phạm nghiêm trọng quy định hành lang an toàn đường sắt. Dù phường nhiều lần ra quân "dẹp" phố đường tàu, tình trạng vẫn trở lại như cũ sau 2-3 ngày.