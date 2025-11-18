Phố cổ Hội An tái ngập

Bên trong nhà cổ Phùng Hưng (số 4 đường Nguyễn Thị Minh Khai, cạnh Chùa Cầu), nhân viên phải kê cao bàn ghế bằng các ghế nhựa. Đợt lũ đêm 28/10 đã khiến nhà cổ ngập hơn 1 m, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Nhà cổ này được một thương nhân người Việt xây vào năm 1780, trong thời kỳ hưng thịnh của đô thị cảng Hội An. Chủ nhân hiện tại là con cháu đời thứ 8, đang sống và bảo tồn nhà cổ.