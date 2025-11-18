Phố cổ Hội An tái ngập

Nước lũ bủa vây phố cổ Hội An và các khu vực lân cận; đường Bạch Đằng, Tôn Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Phúc Chu ven sông ngập 1,2-1,5 m, nhiều tuyến phía trong cũng chìm 0,8-1 m.
Cầu An Hội bắc qua sông Hoài nối khu phố cổ với chợ đêm Nguyễn Hoàng biến thành sông. Nhân viên môi trường lội nước tới bụng để thu gom rác, khơi thông dòng chảy cho lũ thoát ra biển Cửa Đại nhanh hơn.
Chùa Cầu - biểu tượng của Hội An - vẫn đông khách tham quan dù muốn tiếp cận phải lội nước qua nhiều tuyến phố. Là khu vực cao ráo hiếm hoi trong vùng ngập, đoạn đầu đường Trần Phú giáp Chùa Cầu trở thành điểm các thuyền nhỏ đón khách và người dân di chuyển giữa khu ngập và phố.
Mức ngập bên trong Chùa Cầu so với đêm 28/10 còn thấp hơn khoảng 1 m. Trên tấm gỗ trước cổng Chùa, nhân viên đã đánh dấu mực nước lũ các năm, trong đó năm 2025 là mức cao nhất, tính từ lũ lịch sử 1999.
Trên các tuyến Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học - song song đường Tôn Nữ Ngọc Hoa và Bạch Đằng ven sông Hoài - nhiều hộ đã sơ tán lên tầng hai tránh nước. Dưới đường, người dân phải dùng thuyền, xuồng di chuyển qua những đoạn ngập sâu.
Bên trong nhà cổ Phùng Hưng (số 4 đường Nguyễn Thị Minh Khai, cạnh Chùa Cầu), nhân viên phải kê cao bàn ghế bằng các ghế nhựa. Đợt lũ đêm 28/10 đã khiến nhà cổ ngập hơn 1 m, nhiều tài sản bị hư hỏng.
Nhà cổ này được một thương nhân người Việt xây vào năm 1780, trong thời kỳ hưng thịnh của đô thị cảng Hội An. Chủ nhân hiện tại là con cháu đời thứ 8, đang sống và bảo tồn nhà cổ.
Trên tầng 2 nhà cổ này, nhiều bàn ghế được khiêng lên để tránh ngập. Trong đó, một số bộ bàn ghế bị hư hỏng trong đợt lụt 20 ngày trước, được căng dây khuyến cáo khách du lịch không lại gần để đảm bảo an toàn.
Cụ Nguyễn Văn Biên, 82 tuổi, sống tại số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, cùng vợ dùng bữa chiều trong căn phòng tầng hai, phía dưới nước đã dâng gần 1 m. Cụ cho biết đây là đợt lũ thứ ba trong ba tuần qua; rút kinh nghiệm lần trước, hai vợ chồng đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm. “Các con muốn đưa chúng tôi ra khu cao ráo hơn nhưng quen sinh hoạt ở nhà nên không đi”, cụ nói, cho hay gác cao hơn 3 m so với mặt đường nên tạm yên tâm.
Nhiều di tích là điểm tham quan trong khu phố cổ phải đóng cửa vì nước ngập sâu. Phố cổ cũng dừng bán vé tham quan, bỏ gác chắn để người dân sơ tán tài sản.
Bên trong đình làng cổ Cẩm Phô, hơn 500 năm tuổi, nước lũ bủa vây bốn phía; nhiều cây cối ngâm trong nước qua nhiều đợt liên tiếp đã vàng lá, thậm chí chết úng.
Đình từng được trùng tu vào các năm 1817 và 1897, trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ phần lớn kiến trúc nguyên bản và được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1991.
Trước nhà thờ Tin Lành Hội An trên đường Phan Chu Trinh, chiều tối 18/11 nước còn ngập khoảng 0,8 m, nhiều học sinh đạp xe vui chơi. Khu vực Quảng trường Sông Hoài phía trước nhà thờ cũng bị nước lũ bủa vây.
Nhiều du khách thuê ghe di chuyển trong phố cổ để trải nghiệm mùa lũ ở Hội An, trong khi người dân địa phương, kể cả trẻ nhỏ, đã quen với cảnh nước ngập, thong dong ngồi trước cửa nhà nhìn dòng lũ.
Chiều 18/11, nước tại Hội An bắt đầu rút nhưng rất chậm. Tại cuộc họp trực tuyến về mưa lũ cùng ngày, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ 18 đến 20/11, mưa lớn sẽ khiến lũ trên các sông từ Đà Nẵng đến Gia Lai dâng trở lại. Riêng sông Vu Gia - Thu Bồn có thể lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3, đồng nghĩa lũ ở Hội An vẫn có thể tăng trong đêm do sông Hoài là một nhánh của Thu Bồn.
Nguyễn Đông