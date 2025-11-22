Phố cổ Hội An ngập bùn non

Từ chiều 21/11, nước lũ hầu hết đã rút khỏi tuyến đi bộ phố cổ và khu dân cư bên kia sông Hoài. Lũ từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về do mưa lớn và thủy điện xả lũ khiến phố cổ ngập bùn non, lực lượng chức năng cùng người dân được huy động dọn rửa. Đoạn giữa đường Bạch Đằng vẫn ngập khoảng 0,4 m. Nhân viên Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An dùng xe xúc chuyên dụng, xe bồn xịt nước để xử lý lớp bùn trên nhiều tuyến phố.

Từ 16/11, nước bắt đầu dâng vào phố cổ; những ngày sau, có thời điểm đường Bạch Đằng ven sông Hoài ngập đến 1,5 m, nhiều tuyến phố phía trong ngập 0,8-1 m.