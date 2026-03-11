Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 11/3.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh 48 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long; trình độ tiến sĩ Quản lý giáo dục, thạc sĩ Giảng dạy Anh ngữ, cử nhân Anh văn; đại biểu Quốc hội khóa 14 và khóa 15.

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long từ tháng 2/2020, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục địa phương. Bà từng là Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, sau đó làm Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long.

Sau thời gian quản lý trường học, bà đảm nhiệm các vị trí quản lý ngành giáo dục tại địa phương, lần lượt là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vĩnh Long; Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh. Ảnh: Media Quốc hội

Trong các kỳ họp Quốc hội, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh nhiều lần phát biểu về các vấn đề của ngành giáo dục. Thảo luận tại nghị trường tháng 6/2025 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, bà đề xuất nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề giáo lên 45%, đồng thời kiến nghị Chính phủ rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng kho học liệu số dùng chung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên; phát triển kỹ năng nghề; quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện gồm quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Vũ Tuân