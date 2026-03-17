Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Bộ Chính trị điều động, chỉ định Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 17/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, tân Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Tú Anh

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá ông Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Bà đề nghị trên cương vị mới, ông nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cam kết phát huy tinh thần gương mẫu, giữ vững đoàn kết, lắng nghe ý kiến nhân dân, cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng 52 tuổi, quê Hà Nội, là tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông trưởng thành từ công tác kiểm tra của Đảng, từng kinh qua nhiều vị trí tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương như Phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó vụ trưởng Vụ Trung ương 1; sau đó giữ chức Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính và Vụ trưởng Vụ Trung ương 1. Tháng 3/2023, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Đầu năm 2025, Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; sau đó giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Giữa năm 2025, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (sau sáp nhập), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tháng 10 cùng năm, tại Hội nghị Trung ương 13 khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến đầu năm 2026, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguyễn Đông