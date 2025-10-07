Phố biến thành 'sông' sau trận mưa lớn ở Hà Nội

Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn từ 3h đến 8h hôm nay, khu vực ngã ba Xa La giao đường 70 cũ, phường Hà Đông ngập 0,5 m. Ảnh: Thanh Hải
7h, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, có điểm ngập sâu một mét. Đây là tuyến đường huyết mạch, nối các xã phường phía nam và tây nam với trung tâm Thủ đô. Ảnh: Phạm Chiểu
6h30-7h là khung giờ cao điểm đi làm, đi học buổi sáng. Ngập lụt khiến đường Nguyễn Trãi ùn ứ kéo dài. Ảnh: Phạm Chiểu
Nhiều ôtô bị ngập trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình. Ảnh: Lộc Chung
Trên phố Thái Hà, đoạn gần rạp chiếu phim quốc gia, nhiều ôtô chết máy, tài xế phải bỏ xe tìm chỗ cao hơn trú tránh. Đây là điểm trũng, ngày 30/9 vừa qua hàng loạt xe chết máy. Ảnh: Hoàng Giang
Đường Lê Đức Thọ ngập hai bên, có ba điểm nước sâu đến nửa thân xe máy. Ảnh: Lộc Chung
Đường Xuân Tảo, phường Xuân Đỉnh, ngập sâu khoảng 40 cm, nước phủ kín mặt đường khiến người dân hạn chế di chuyển. Ảnh: Anh Phú
Người dân cõng nhau di chuyển trên hè của phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình. Ảnh: Tùng Đinh
Công ty Thoát nước Hà Nội bố trí lực lượng ứng trực, chuẩn bị sẵn đường ống để hút nước khi xảy ra ngập trên phố Tôn Đản. Ở khu phố cổ và các tuyến trung tâm, hiện chưa ghi nhận ngập, giao thông vẫn thông suốt. Ảnh: Giang Huy
Nhóm phóng viên