Phố biến thành 'sông' sau trận mưa lớn ở Hà Nội

Trên phố Thái Hà, đoạn gần rạp chiếu phim quốc gia, nhiều ôtô chết máy, tài xế phải bỏ xe tìm chỗ cao hơn trú tránh. Đây là điểm trũng, ngày 30/9 vừa qua hàng loạt xe chết máy. Ảnh: Hoàng Giang