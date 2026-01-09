Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ngày 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Phạm Đại Dương được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, thay ông Trương Quốc Huy.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định điều động nhân sự cho ông Phạm Đại Dương, ngày 9/1. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Đại Dương 52 tuổi, quê Hà Nội; trình độ thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, cử nhân Hóa học, cử nhân Tài chính - Ngân hàng; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, gắn bó lâu dài với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, từng giữ chức Trưởng Ban và Bí thư Đảng ủy đơn vị này. Từ năm 2015, ông là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Năm 2018, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (cũ), sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ông đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa 15, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Tháng 1/2025, ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Vũ Tuân