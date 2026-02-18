Khi khán giả cởi mở hơn, phim ngắn AI với diễn viên kỹ thuật số và cảnh quay kỳ ảo ngày càng được ưa chuộng dù chất lượng hạn chế.

Phim ngắn AI trở thành phân khúc tăng trưởng mới của thị trường video ngắn Trung Quốc, vốn đã đứng hàng đầu thế giới. Loại phim này thường chia thành nhiều tập, mỗi tập dài từ vài chục giây đến vài phút, được tạo bằng thuật toán thay vì diễn viên và cảnh quay thật. Nhờ tiết kiệm chi phí cho nhà sản xuất, phim ngắn AI ngày càng phổ biến, nhất là trong bối cảnh khán giả trở nên dễ tính hơn.

Phim ngắn Trung Quốc tạo bằng AI hút hàng tỷ lượt xem (Tết) Trailer phim ngắn Mirror of Mountains and Seas sản xuất bằng AI. Video: Bilibili

Phim ngắn AI thu hút đông đảo người xem

Dữ liệu từ nền tảng phân tích DataEye cho thấy, phim AI với nhân vật kỹ thuật số chiếm 38% trong top 100 phim manju (phim ngắn chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, truyện tranh hoặc kịch bản gốc) tháng 1, tăng mạnh so với mức 7% cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượt xem của dạng phim này trên bảng xếp hạng tháng 1 đạt 2,55 tỷ lượt. Tựa phim hậu tận thế Apocalyptic Cold Wave: I Have a Mobile Fortress đứng đầu bảng xếp hạng sau khi thu hút thêm 230 triệu lượt xem mới.

Theo Ecns, khán giả ngày càng đón nhận phim ngắn AI một phần do các nhân vật đang trở nên chân thực hơn, giảm hiệu ứng "thung lũng kỳ lạ" (uncanny valley) - cảm giác khó chịu với vật thể gần giống người nhưng không thật. Một trong những đề tài phổ biến là tu luyện pháp thuật, thường chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, xây dựng dựa trên những mô típ quen thuộc như nhân vật tái sinh và bắt đầu hành trình "lội ngược dòng".

Chen Kun, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim ngắn AI Mirror of Mountains and Seas, cho rằng nhiều người xem phim trên màn hình điện thoại trong lúc di chuyển hoặc làm việc, do đó, họ thường không để ý những sai lệch hình ảnh mà công nghệ này gây ra. "Ngay cả khi chưa đạt chất lượng sản xuất như điện ảnh truyền thống, AI vẫn có thể đáp ứng yêu cầu của phim ngắn giống như một bước tiến đầu tiên", ông nói với AFP.

Mirror of Mountains and Seas tràn ngập tình tiết kịch tính, kết hợp với quái vật kỳ lạ và nhân vật điển trai. Bộ phim ra mắt trên ứng dụng video ngắn Kuaishou tháng 7/2024 và đạt hơn 50 triệu lượt xem chỉ sau khoảng một tháng. "Nếu xem mà không suy nghĩ nhiều, bạn có thể bỏ qua một số chi tiết phi logic về mặt hình ảnh", khán giả với tên tài khoản Tiger Mum chia sẻ.

Phim ngắn Trung Quốc tạo bằng AI hút hàng tỷ lượt xem (Tết) Một đoạn trong phim ngắn AI Nine-tailed Fox Demon Falls in Love with Me. Video: Radii

Nine-tailed Fox Demon Falls in Love with Me, phim ngắn AI với hình ảnh kỳ ảo và nhiều tình tiết phi lý về nam cửu vĩ hồ, gây sốt tháng 8 năm ngoái khi đạt hơn 170 triệu lượt xem. Bộ phim nhận về nhiều bình luận trái chiều, từ "chẳng có ý nghĩa gì cả" đến "không thể ngừng xem, cuốn hút quá". Radii nhận định, sự lộn xộn và kỳ quặc cũng là yếu tố gây nghiện, phù hợp để thu hút người xem trên những nền tảng như Douyin và Bilibili.

AI giúp nhà sản xuất phim tiết kiệm công sức

"AI rất dễ tiếp cận, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất và khiến mọi thứ nhanh hơn rất nhiều", Odet Abadia, giảng viên Trường Điện ảnh Thượng Hải Vancouver, nói với AFP. Abadia hướng dẫn sinh viên cách sử dụng công cụ AI ở hầu hết các công đoạn làm phim. Ví dụ, khi nhập câu lệnh vào Dzine, nền tảng chỉnh sửa ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, sinh viên sẽ nhận được hình ảnh gấu Bắc Cực và các nhà thám hiểm để dùng cho phim tài liệu về thiên nhiên chỉ sau vài giây.

"Dùng AI cũng là một cách kể chuyện. Bạn có thể tạo ra yếu tố gây kinh ngạc và nhiều thứ điên rồ, nhất là với phim ngắn", Abadia nói. Cô đã thiết kế một trợ lý sản xuất ảo bằng phần mềm Qwen của tập đoàn công nghệ Alibaba. Chỉ trong vài giây, nó đã tạo ra cốt truyện sơ lược về thợ chụp ảnh cưới vô tình vướng vào một âm mưu tội phạm. Theo Abadia, sinh viên cần đối mặt với một tương lai mà mọi công việc trong lĩnh vực điện ảnh đều sẽ yêu cầu dùng AI.

Để sản xuất phim, đạo diễn Chen sử dụng nhiều nền tảng trí tuệ nhân tạo khác nhau, bao gồm ChatGPT cho kịch bản, Midjourney để tạo ảnh tĩnh, Kling để chuyển ảnh thành video và Suno cho nhạc phim. "Với những cảnh chiến đấu hoành tráng đòi hỏi kỹ xảo và hiệu ứng đặc biệt phức tạp, AI giúp chúng tôi giảm thời gian và chi phí sản xuất tới hơn 75%", ông giải thích trên Sixth Tone về quá trình làm phim Mirror of Mountains and Seas.

Kỹ thuật viên hậu kỳ Zhang Shiyu làm việc tại công ty ở tỉnh Chiết Giang tháng 12/2025. Ảnh: Xinhua

Với phim ngắn kinh phí thấp, ít diễn viên và ít thời gian, việc quay cảnh chiến đấu hoành tráng từng là nỗi lo lớn. Giờ đây, AI có thể giải quyết vấn đề nhờ khả năng "triệu tập" cả một đội quân diễn viên kỹ thuật số.

"Với bước tiến vượt bậc của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), quy trình trở nên mượt mà, chính xác hơn và cực kỳ hiệu quả. Những gì tôi từng mất nhiều ngày để làm, AI có thể hoàn thành trong vài phút với độ liền mạch và chân thực cao hơn", Zhang Shiyu, kỹ thuật viên hậu kỳ tại công ty Dongyang Gewuzhizhi Culture Media, nói với Xinhua.

Một số công ty Trung Quốc thậm chí tự phát triển mô hình ngôn ngữ lớn riêng. Ví dụ, tập đoàn Huace Group phát triển mô hình AI nội bộ để tóm tắt, đánh giá và soạn kịch bản. Nó có thể nhanh chóng đưa ra đánh giá sơ bộ cho những tiểu thuyết dài tới 1,2 triệu từ. Công việc trước đây cần một nhóm nhân viên thực hiện trong 10-14 ngày có thể được AI hoàn thành trong 1-2 tiếng. Kết hợp giữa sàng lọc bằng AI và đánh giá thủ công, Huace Group tăng hơn 50% hiệu quả tổng thể.

Ecns đánh giá, trong bối cảnh điện ảnh Trung Quốc nhìn chung đang chững lại, phim AI trở nên hấp dẫn với các nhà sản xuất vì cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn thời gian sản xuất và chi phí nhân sự, mang lại kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên, dạng phim này vẫn còn nhiều hạn chế như âm thanh và hình ảnh thiếu nhất quán, biểu cảm khuôn mặt và khẩu hình kém tự nhiên. Phim AI cũng đối mặt với rủi ro pháp lý, nhất là về quyền sử dụng hình ảnh kỹ thuật số vì một số nhân vật có ngoại hình giống với diễn viên thật, khiến người hâm mộ phàn nàn.

Thu Thảo tổng hợp