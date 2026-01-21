Phiên thảo luận tại hội trường Đại hội Đảng XIV

Sáng 21/1, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận hội trường về dự thảo các văn kiện trình Đại hội.
Hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ triển khai.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường tại phiên họp.
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng, tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, tham luận về vấn đề “Công tác công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định - phát triển chất lượng cao - hạnh phúc của nhân dân”.
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, tham luận về vấn đề “Nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham luận về vấn đề Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham luận về vấn đề “Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham luận về vấn đề “Các giải pháp chiến lược nhằm tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới 2026-2030”.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham luận về vấn đề “Giải pháp đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trở thành động lực chính xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát triển bền vững quốc gia”.
Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Xây dựng, tham luận về vấn đề “Đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới”.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tại phiên thảo luận.
Đoàn đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.
TTXVN - Giang Huy