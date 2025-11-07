Phiến quân Sudan chấp nhận ngừng bắn

Nhóm vũ trang RSF thông báo tham gia thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Sudan, sau nỗ lực vận động từ các nước trung gian.

"Đáp lại nguyện vọng và lợi ích của người dân Sudan, Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) xác nhận sẽ tham gia thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo do nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Arab Saudi đề xuất", RSF tuyên bố hôm 6/11.

RSF cho biết thỏa thuận ngừng bắn là cần thiết để "giải quyết thảm họa nhân đạo và bảo vệ dân thường", cũng như đảm bảo viện trợ khẩn cấp.

Xác xe tăng trên đường phố thủ đô Khartoum sau giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF hồi tháng 4. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/11 kêu gọi cả hai phe xung đột tại Sudan sớm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn, "đáp ứng nhu cầu cấp bách về giảm leo thang bạo lực và chấm dứt nỗi khổ của người dân Sudan".

Một quan chức cấp cao Arab Saudi cho biết các bên đang thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 3 tháng trên toàn lãnh thổ Sudan. Trong thời gian này, các nỗ lực hòa giải sẽ được triển khai nhằm thúc đẩy quân đội Sudan và RSF đàm phán về thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi RSF chiếm thành phố El-Fasher, thành trì cuối cùng của quân đội chính phủ ở khu vực Darfur rộng lớn tại miền tây Sudan. Sau khi chiếm El-Fasher, RSF bị cáo buộc thực hiện hàng loạt vụ thảm sát, cướp bóc và cưỡng bức, đồng thời mở rộng tấn công sang vùng Kordofan lân cận do quân đội kiểm soát.

Chính phủ Sudan chưa đưa ra bình luận về đề xuất ngừng bắn.

Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan trước đó tuyên bố lực lượng dưới quyền sẽ tiếp tục nỗ lực đánh bại phiến quân, cam kết "trả thù cho những người bị sát hại và ngược đãi tại những khu vực bị phiến quân tấn công". Chính phủ Sudan đã họp nội bộ đầu tuần này và cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự, bất chấp các đề xuất ngừng bắn.

Vị trí thành phố El Fasher, thủ phủ bang Bắc Dafur ở miền tây Sudan. Đồ họa: Al Jazeera

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 65.000 người đã chạy trốn khỏi El-Fasher, song vẫn còn hàng chục nghìn người mắc kẹt khi RSF tiến vào.

Hàng loạt nhóm y tế và nhân quyền Sudan cáo buộc RSF đang tiến hành hoạt động thanh trừng sắc tộc, giết người hàng loạt, bắt giam người dân và tấn công bệnh viện. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 460 bệnh nhân và nhân viên y tế đã thiệt mạng trong quá trình RSF chiếm bệnh viện Al-Saudi ở El-Fasher.

Nội chiến bùng phát tại Sudan cách đây hai năm do tranh giành quyền lực giữa quân đội Sudan và RSF, hai lực lượng từng hợp tác để lật đổ chính phủ chuyển tiếp do thủ tướng Abdalla Hamdok đứng đầu hồi năm 2021. Chiến sự đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Sudan.

Thanh Danh (Theo AFP)