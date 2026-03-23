Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14

Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 dự kiến làm việc trong 5 ngày để thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trung ương cũng sẽ xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này.

Ngồi vị trí chủ tọa là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.