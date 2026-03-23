Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14

Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 dự kiến làm việc trong 5 ngày để thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trung ương cũng sẽ xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này.
Ngồi vị trí chủ tọa là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nội dung hội nghị cần giải quyết "rất nhiều, rất rộng, rất khó", đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên khai mạc.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tại phiên khai mạc.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại hội nghị.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc (bên trái).
Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (hàng trên).
Hàng dưới, từ phải qua là Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Hàng trên, ngồi giữa là Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng và Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.
Các Ủy viên Trung ương tại hội nghị, trong đó có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. Hai ông mới nhận nhiệm vụ gần một tháng trước.
Hàng trên, từ phải qua là Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.
Hàng hai, từ trái qua là Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
Phạm Thắng - Vũ Tuân