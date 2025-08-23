Phi công tiêm kích Ukraine thiệt mạng sau nhiệm vụ chiến đấu

Không quân Ukraine thông báo một phi công tiêm kích MiG-29 đã thiệt mạng trong lúc hạ cánh, nhưng chưa công bố nguyên nhân.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết sự việc xảy ra rạng sáng nay khi thiếu tá Serhiy Viktorovich Bondar điều khiển tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. "Nguyên nhân và tình huống dẫn tới thảm họa đang được xác minh", cơ quan này cho hay.

Giới chức Ukraine không tiết lộ nhiệm vụ và tình trạng của chiếc MiG-29, nhưng các chuyên gia quân sự nhận định nhiều khả năng nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

Địa điểm hạ cánh của chiếc MiG-29 cũng không được công bố. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine cho biết thiếu tá Bondar là phó chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40, đóng quân tại căn cứ Vasilkov ở tỉnh Kiev.

Phi công Serhii Bondar. Ảnh: Ukrainska Pravda

Thiếu tá Bondar, 46 tuổi, hồi tháng 6 được trao giải thưởng cấp nhà nước theo sắc lệnh do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký vì "lòng dũng cảm trong bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như quên mình thực hiện nhiệm vụ".

MiG-29 là một trong những tiêm kích chủ lực của không quân Ukraine, với khoảng 50 chiếc được biên chế trước khi bùng phát chiến sự hồi tháng 2/2022. Nhiều máy bay đã bị lực lượng Nga bắn hạ hoặc phá hủy tại căn cứ trong hơn 3 năm rưỡi chiến sự. Ukraine đã tiếp nhận gần 30 chiếc MiG-29 các loại từ Ba Lan và Slovakia để bù đắp tổn thất.

MiG-29 là tiêm kích hạng nhẹ thế hệ 4 được Liên Xô phát triển vào thập niên 1970 và đưa vào biên chế năm 1982, có tốc độ tối đa 2.400 km/h, trần bay 18 km và tầm bay 1.430 km. Dòng MiG-29 cơ bản được trang bị một pháo GSh-30-1 cỡ nòng 30 mm, 7 giá treo vũ khí và thùng dầu phụ, mang được tối đa 3,5 tấn vũ khí gồm tên lửa đối không R-27 và R-73, cũng như nhiều loại bom và rocket.

Ngoài nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), phi đội MiG-29 Ukraine còn được Mỹ chỉnh sửa để mang được bom dẫn đường JDAM-ER và tên lửa diệt radar AGM-88B HARM để tập kích mục tiêu mặt đất của đối phương.

Ngọc Ánh (Theo Kyiv Independent, Kyiv Post, Pravda)