Phi công Su-27 Ukraine thiệt mạng trong chiến đấu

Quân đội Ukraine thông báo một phi công điều khiển tiêm kích Su-27 thiệt mạng trong chiến đấu, song không nêu cụ thể tình huống.

"Thiếu tá Alexander Nikolayovich Borovik, sinh năm 1995, phi công thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39, đã thiệt mạng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên tiêm kích Su-27 ở mặt trận Zaporizhzhia chiều 11/9", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết hôm nay.

Thiếu tá Borovik trong ảnh công bố hôm 11/9. Ảnh: Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39 Ukraine

Thông báo không đề cập nhiệm vụ cụ thể của Borovik cũng như tình trạng tiêm kích Su-27. "Nguyên nhân và tình huống xảy ra sự việc đang được điều tra", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết các đơn vị thuộc cánh quân Đông và Dnepr tiếp tục tác chiến tại mặt trận Zaporizhzhia, phá hủy một số thiết giáp, xe quân sự, hệ thống tác chiến điện tử và kho đạn của đối phương. Bản tin không đề cập đến tiêm kích Su-27 Ukraine.

Su-27 là tiêm kích hạng nặng được Liên Xô phát triển cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, cạnh tranh trực tiếp với các chiến đấu cơ hạng nặng của Mỹ như F-14 và F-15.

Các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Trước khi bùng phát chiến sự đầu năm 2022, không quân Ukraine biên chế gần 40 chiếc Su-27, gồm phiên bản Su-27S/P một chỗ ngồi và Su-27UB hai chỗ ngồi. Phi đội này thường làm nhiệm vụ trực ban phòng không, sau đó được bổ sung khả năng mang bom dẫn đường JDAM và tên lửa chống radar AGM-88 do Mỹ cung cấp.

Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính Ukraine đã mất ít nhất 17 tiêm kích Su-27 trong xung đột. Con số thực tế có thể cao hơn, do thống kê chỉ dựa theo những hình ảnh đã được công bố.

Thanh Danh (Theo TASS, Ukrainska Pravda, RBC-Ukraine)