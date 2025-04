Phi công F-16 Ukraine thiệt mạng trong chiến đấu

Không quân Ukraine thông báo một phi công tiêm kích F-16 đã thiệt mạng trong chiến đấu, song không công bố chi tiết.

"Phi công Pavlo Ivanov, 26 tuổi, đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên tiêm kích F-16 vào ngày 12/4. Một ủy ban liên ngành đang xác định tất cả tình tiết liên quan đến thảm kịch", Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo hôm nay.

Giới chức Ukraine chưa công bố chi tiết về sự việc, cũng như tình trạng của chiếc F-16. Bộ tư lệnh không quân Ukraine khẳng định các phi công F-16 đang thực hiện hàng loạt nhiệm vụ trong điều kiện cực kỳ phức tạp ở tiền tuyến, trong đó có yểm trợ đồng đội và tấn công mục tiêu mặt đất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó gửi lời chia buồn đến gia đình phi công thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Tiêm kích F-16 Ukraine bay trong ảnh công bố tháng 8/2024. Ảnh: BQP Ukraine

Tiêm kích F-16 được đánh giá là có năng lực vượt trội so với các dòng chiến đấu cơ thời Liên Xô trong biên chế không quân Ukraine, đặc biệt là trong nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình, thậm chí hiệu quả hơn cả các hệ thống phòng không mặt đất trong vai trò này.

Phi đội F-16 Ukraine ban đầu chỉ làm nhiệm vụ phòng không ở tuyến sau, chuyên đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga. Chiến đấu cơ này lần đầu xuất hiện với vũ khí tấn công mặt đất hồi đầu năm, nhưng không rõ địa điểm tham chiến.

Ukraine mất tiêm kích F-16 đầu tiên khi ứng phó đợt tập kích của Nga ngày 26/8/2024, chưa đầy một tháng sau khi tiếp nhận máy bay. Trung tá Oleksiy Mes, người điều khiển chiếc F-16 và là một trong những phi công tiêm kích giỏi nhất Ukraine, thiệt mạng trong sự việc.

Mariana Bezugla, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine, khi đó tuyên bố chiếc F-16 đã bị tên lửa phòng không Patriot bắn nhầm do thiếu hiệp đồng giữa các đơn vị. Tờ Wall Street Journal ngày 14/2 dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề đưa ra thông tin tương tự, cho rằng "sự việc xảy ra một phần vì Mỹ không cung cấp công nghệ thiết yếu để bảo đảm an toàn tác chiến".

Truyền thông Nga cuối tháng 3 cho biết tổ hợp S-400 đã hiệp đồng với Su-35S để phục kích F-16 Ukraine. Sonyashnik, tài khoản Telegram do các binh sĩ không quân Ukraine vận hành, thừa nhận một máy bay F-16 đã bị tên lửa Nga khóa mục tiêu nhưng phi công tránh né được quả đạn.

Các tài khoản ủng hộ quân đội Nga nhận định những chiếc F-16 Ukraine bắt đầu làm nhiệm vụ ở Sumy từ tháng 2, thời điểm Moskva bắt đầu chiến dịch phản công tại Kursk, nhằm yểm trợ các biên đội MiG-29 ném bom dẫn đường vào lãnh thổ Nga.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)