Phi công Anh hùng Ukraine thiệt mạng, nghi bị Su-35S Nga bắn hạ

Đại tá Oleksandr Dovgach, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39 và từng được phong danh hiệu Anh hùng Ukraine, thiệt mạng trong chiến đấu.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 9/3 thông báo đại tá Oleksandr Dovgach, chỉ huy Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39, đã thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại mặt trận phía đông. "Sự việc xảy ra khi Nga chiếm ưu thế áp đảo trên không, trong khi các hệ thống phòng không đối phương cũng triển khai dày đặc. Tình huống cụ thể đang được làm rõ", cơ quan này cho hay.

Giới chức Ukraine gọi đây là "mất mát đau đớn" đối với không quân và toàn bộ đất nước. Đại tá Dovgach là phi công chiến đấu giàu kinh nghiệm, đã trực tiếp tham gia hàng trăm nhiệm vụ tại nhiều khu vực trọng điểm như tỉnh Kiev, Kharkov, Kherson và đảo Rắn, được trao danh hiệu Anh hùng Ukraine.

"Dovgach luôn là người đầu tiên bước vào trận chiến, đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất và truyền cảm hứng cho cấp dưới bằng hành động táo bạo, quyết đoán", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.

Đại tá Oleksandr Dovgach bên cạnh tiêm kích Su-27 trong ảnh công bố hôm 9/3. Ảnh: Bộ tư lệnh không quân Ukraine

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định tiêm kích Su-27 của đại tá Dovgach đã "trúng tên lửa đối không tầm xa R-77M phóng từ chiến đấu cơ Su-35S Nga".

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay xác nhận đã bắn hạ một tiêm kích Su-27 Ukraine trong vòng 24 giờ qua, nhưng không nêu thông tin cụ thể.

Lữ đoàn 39 đóng quân tại căn cứ Ozerne thuộc tỉnh Zhytomyr, được biên chế tiêm kích hạng nặng Su-27 và máy bay huấn luyện phản lực L-39, cùng một số chiến đấu cơ hạng nhẹ Mirage 2000 do Pháp viện trợ.

Một phi công F-16 Ukraine tháng trước cho biết họ thường phải đối mặt với hỏa lực đánh chặn của Nga trong gần như mọi chuyến xuất kích, nguy hiểm nhất là tiêm kích MiG-31, Su-35S và chiến đấu cơ tàng hình Su-57. "Họ có khả năng tuần tiễu ở độ cao lớn, chờ chúng tôi xuất hiện để tung đòn tập kích", người này thừa nhận.

R-77M, còn có tên mã Izdeliye 180, là phiên bản hiện đại nhất của dòng tên lửa đối không R-77 do Nga chế tạo, được phát triển để trang bị cho tiêm kích tàng hình Su-57 và có thể đạt tầm bắn khoảng 195 km. Đây cũng là một trong những vũ khí đối không uy lực nhất của chiến đấu cơ Su-35S Nga, bên cạnh tên lửa hạng nặng R-37M với tầm bắn 300-400 km.

Trước khi bùng phát chiến sự, không quân Ukraine biên chế gần 40 chiếc Su-27, gồm phiên bản Su-27S/P một chỗ ngồi và Su-27UB hai chỗ ngồi, tất cả đều kế thừa từ không quân Liên Xô. Phi đội này thường làm nhiệm vụ trực ban phòng không, sau đó được bổ sung khả năng mang bom dẫn đường JDAM và tên lửa chống radar AGM-88 do Mỹ cung cấp.

Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính Ukraine đã mất ít nhất 19 tiêm kích Su-27 trong xung đột. Con số thực tế có thể cao hơn, do thống kê chỉ dựa theo những hình ảnh đã được công bố.

Thanh Danh (Theo Kyiv Post, Ukrainska Pravda)