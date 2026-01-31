Phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng vốn hơn 147.000 tỷ đồng và dự kiến khai thác năm 2028.

Ngày 30/1, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường cao tốc Vinspeed.

Dự án được thiết kế quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Điểm đầu tuyến tại Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội; điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Tuyến đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tốc độ thiết kế đoạn chính là 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội 120 km/h. Trên tuyến bố trí 5 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử, Hạ Long Xanh; một depot đặt tại ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu. So với đề xuất trước, ga Ninh Xá tại Hải Phòng được bổ sung.

Dự án sử dụng khoảng 551 ha đất, trong đó Hà Nội 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Tổng mức đầu tư khoảng 147.370 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước chi trả. Vốn của nhà đầu tư là 22.110 tỷ đồng, phần còn lại hơn 125.000 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động, chiếm khoảng 85% tổng vốn. Mức đầu tư này tăng so với đề xuất trước đó khoảng 138.930 tỷ đồng. Quảng Ninh xác định tiến độ đưa công trình vào khai thác, vận hành trong năm 2028.

Tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục giao, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hoàn tất thủ tục môi trường sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư cần tiếp thu ý kiến cơ quan chuyên môn, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn công nghệ và thiết bị phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định.

Theo UBND tỉnh, tuyến đường sắt được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trên trục Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường kết nối mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế.

Tại cuộc họp ngày 29/1 về chủ trương đầu tư dự án, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu nhà đầu tư và các cơ quan liên quan bảo đảm khởi công tuyến Hà Nội - Hạ Long vào đầu tháng 3.

Đoàn Loan