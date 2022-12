Phe Dân chủ Hạ viện Mỹ có lãnh đạo da màu đầu tiên

Nghị sĩ Hakeem Jeffries được bầu làm lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, trở thành người da màu đầu tiên giữ vị trí này.

Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, 52 tuổi, ngày 30/11 được bầu làm lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, bắt đầu nhiệm kỳ vào quốc hội khóa 118, từ ngày 3/1/2023.

"Cam kết của chúng tôi là luôn mở rộng vòng tay hợp tác bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể, nhằm hoàn thành mọi việc cho người Mỹ hàng ngày", Jeffries trả lời truyền thông, khi được hỏi ông sẽ làm việc thế nào với các đảng viên Cộng hòa trong viện. Ông là người da màu đầu tiên giữ vị trí lãnh đạo một đảng trong lưỡng viện Mỹ.

Nghị sĩ Hakeem Jeffries đến tòa văn phòng Hạ viện Longworth trên Đồi Capitol dự phiên bầu cử kín ngày 30/11. Ảnh: AP.

Chiến thắng của ông Jeffries được dự đoán từ trước. Sự kiện đánh dấu sự trỗi dậy của thế hệ lãnh đạo trẻ hơn trong Hạ viện, đồng thời kết thúc kỷ nguyên của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các đảng viên Dân chủ khác ở độ tuổi 80. Bên cạnh ông Jeffries, đảng Dân chủ cũng bầu ra hai lãnh đạo cấp cao khác tại Hạ viện là nghị sĩ Katherine Clark, 59 tuổi, và Pete Aguilar, 42 tuổi.

Bà Pelosi, 82 tuổi, không tái tranh cử vị trí lãnh đạo phe Dân chủ khi đảng Cộng hòa nắm kiểm soát Hạ viện vào năm sau. "Thế hệ lãnh đạo mới phản ánh sức sống và sự đa dạng của quốc gia vĩ đại của chúng ta, tiếp thêm sinh lực cho đảng Dân chủ bằng năng lượng, ý tưởng và quan điểm mới mẻ của họ", bà Pelosi nói trong tuyên bố chúc mừng bộ ba lãnh đạo mới của đảng Dân chủ tại Hạ viện.

Bà Nancy Pelosi nói chuyện cùng nghị sĩ Hakeem Jeffries sau khi tuyên bố không tái tranh cử lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, ngày 17/11. Ảnh: AFP.

Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries đến từ Brooklyn, thành phố New York. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là luật sư trước khi được bầu vào nghị viện bang New York, nơi ông tập trung vào các chính sách nhà ở và vấn đề trị an.

Ông Jeffries được bầu vào Hạ viện năm 2012, dẫn đầu việc thông qua đạo luật giảm án cho một số tội danh ma túy năm 2018. Ông lãnh đạo một số ủy ban của đảng Dân chủ tại Hạ viện, trở thành người quyền lực thứ năm của phe này tại viện vào cùng năm.

Năm 2020, ông là một trong 7 nghị sĩ giữ vai trò công tố viên trong phiên luận tội cựu tổng thống Donald Trump về cáo buộc lạm quyền và cản trở quốc hội.

Đức Trung (Theo Reuters)