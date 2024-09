Phe Cộng hòa cố gắng thu hút nữ cử tri ủng hộ ông Trump

Quan chức đảng Cộng hòa tại các bang chiến trường cố gắng nhấn mạnh về chính sách thay vì hình ảnh ứng viên, nhằm hút thêm phiếu bầu từ cử tri nữ cho ông Trump.

Đứng giữa các xe tải bán đồ ăn, vòng đu quay tại hội chợ hạt Door, bang Wisconsin vào một chiều tháng 8 nóng bức, bà Stephanie Soucek chỉ có một mục tiêu trong tâm trí. Chủ tịch chi nhánh đảng Cộng hòa hạt Door muốn thuyết phục cử tri dao động bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống Donald Trump.

Khi gặp Tammy Conway, cử tri đảng Dân chủ nhưng đang cân nhắc lần đầu tiên bỏ phiếu cho ứng viên Cộng hòa, Soucek bắt đầu câu chuyện bằng cách kể rằng gia đình bà đang gánh hai khoản thanh toán cho ôtô tốn kém, một thông điệp kinh tế có thể gợi lên sự đồng cảm.

Bà Conway bày tỏ lo ngại về lãi suất mua nhà "trên trời", cho rằng ông Trump có thể giúp nền kinh tế "đỡ rắc rối hơn nhiều". Khi đưa ra lý do để ủng hộ Trump, bà Soucek cố gắng tránh nhắc đến loạt phát biểu gây tranh cãi gần đây của ông, trong đó có công kích cá nhân với nữ đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris.

"Tôi cố kêu gọi mọi người tập trung vào các chính sách thay vì ứng viên", Soucek cho biết, thừa nhận tính tình của ông Trump khiến nhiều cử tri nữ xa rời.

Tương tự Soucek, quan chức đảng Cộng hòa tại các bang chiến trường có tính quyết định cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng cũng đang tập trung vào quảng bá chính sách thay vì hình ảnh ứng viên khi thuyết phục cử tri nữ da trắng ở vùng ngoại ô (thường là phụ nữ trung lưu có học thức). Đây là khối cử tri ông Trump từng thắng sít sao bà Hillary Clinton hồi năm 2016, nhưng mất dần sự ủng hộ sau đó.

Trong khi đó, chiến dịch của Phó tổng thống Mỹ nhận được sự ủng hộ đáng kể từ nhóm cử tri nữ, sau khi bà thay Tổng thống Joe Biden tiếp tục nỗ lực tranh cử của đảng Dân chủ hồi cuối tháng 7.

Stephanie Soucek tại hội chợ hạt Door, bang Wisconsin. Ảnh: BBC

Giới tính cử tri được chú ý khi yếu tố này dần định hình cuộc bầu cử. Ông Trump đang thu hút nhóm cử tri nam trẻ tuổi, đặc biệt là nhóm da màu và gốc Mỹ Latin.

Các quan chức đảng Cộng hòa tại bang chiến trường mong muốn thu hút thêm sự ủng hộ từ cử tri nữ bằng cách đề cập những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, như tội phạm và kinh tế.

Tác động từ đại dịch Covid-19 khiến việc so sánh nền kinh tế dưới thời ông Trump và ông Biden trở nên khó hơn. Dù đều tăng trưởng trong hai giai đoạn, kinh tế Mỹ dưới thời ông Biden ghi nhận lạm phát cao kéo dài, lương không theo kịp đà tăng giá.

Khảo sát gần đây cho thấy lạm phát là vấn đề cử tri nữ vùng ngoại ô quan tâm hàng đầu. "Hãy cứ nhìn vào những mặt hàng bạn mua và tiền phải trả", bà Lyla Juntunen, 88 tuổi, vùng Green Bay, bang Wisconsin, nói khi đang mua hàng tại một tiệm tạp hóa.

Các chiến lược gia nhận định nếu giảm bớt công kích và tập trung hơn vào vấn đề kinh tế cụ thể, ông Trump có thể dễ dàng thu hút những cử tri như bà Juntunen.

Trong khi đó, quyền phá thai đang được phe Dân chủ chọn làm yếu tố thu hút cử tri nữ. Bà Harris cũng là người ủng hộ quyền này. Năm 2022, Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược phán quyết công nhận quyền phá thai trong hiến pháp, khiến nó trở thành vấn đề do từng bang quyết định. Harris đã nhiều lần công kích Trump, do ông đã bổ nhiệm 3 thẩm phán theo xu hướng bảo thủ trong Tòa án Tối cao.

Đảng Cộng hòa chưa thể đưa ra thông điệp nhất quán về quyền phá thai. Ông Trump nhiều lần nói đây là vấn đề do từng bang quyết định, từ chối ủng hộ một lệnh cấm phá thai liên bang mà nhiều nghị sĩ Cộng hòa đề xuất.

Tom Eddy, chủ tịch chi nhánh đảng Cộng hòa hạt Erie, bang Pennsylvania, cho rằng cách tốt nhất là "tránh xa vấn đề này". "Dù ủng hộ chính sách nào về phá thai, bạn cũng sẽ sai, vì nửa còn lại nghĩ khác", Eddy nói.

Khảo sát do New York Times/Đại học Siena thực hiện tháng 8 cho thấy phá thai là vấn đề quan tâm nhất đối với cử tri nữ dưới 45 tuổi.

Với khảo sát cho thấy đa số phụ nữ ở ngoại ô ủng hộ quyền phá thai, đảng Cộng hòa cần tìm ra thông điệp nhất quán, bà Soucek nói. "Điều đó nhằm đảm bảo chúng ta gửi đi thông điệp đúng đắn với phụ nữ rằng chúng ta quan tâm họ, nhưng cũng quan tâm đến những em bé chưa sinh ra".

Bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Ảnh: AFP

Thăm dò do ABC News/Ipsos công bố đầu tháng 9 cho thấy tỷ lệ cử tri nữ ủng hộ bà Harris và ông Trump lần lượt là 54% và 41%, khoảng cách nới rộng thêm 7 điểm phần trăm so với sau Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ gần cuối tháng 8.

Một số quan chức đảng Cộng hòa đang lo ngại về khả năng ông Trump có thể lật ngược tình thế.

Karroline Leavitt, phát ngôn viên chiến dịch của ông Trump, nói bà Harris đã "triển khai các chính sách tự do nguy hiểm, khiến phụ nữ gặp khó khăn tài chính và mất an toàn hơn so với 4 năm dưới thời ông Trump".

Trong khi đó, một số nguồn thạo tin cho biết chiến dịch của ông Trump vẫn tập trung vào cử tri nam.

Christine Matthews, nhà thăm dò khảo sát của đảng Cộng hòa, nói đội ngũ của ông Trump "tăng cường thúc đẩy nền tảng MAGA (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại) với kỳ vọng thu hút cử tri nam, đặc biệt là nhóm không có bằng cử nhân, để bù đắp cho chênh lệch này".

Chiến dịch của Trump nghiêng về "văn hóa anh em", nhấn mạnh vào yếu tố nam tính và sự tương phản giữa "yếu và mạnh", theo Chuck Coughlin, chiến lược gia ở bang chiến trường Arizona.

"Quan điểm đó thu hút nhiều nam giới, nhưng không tác động đến cử tri dao động", Coughlin bổ sung. Việc ông Trump chọn thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance làm ứng viên cấp phó càng cho thấy rõ cựu tổng thống ưu tiên cử tri nam.

Ông Vance từng bị chỉ trích liên quan các bình luận về phụ nữ trong quá khứ. Trong một clip năm 2021, ông gọi một số thành viên đảng Dân chủ, trong đó có bà Harris, là "những bà cô mèo không con đang đau khổ với cuộc đời của mình". "Bà cô mèo" ám chỉ những phụ nữ lớn tuổi, sống một mình.

Những bình luận đó không giúp thu hút cử tri nữ do dự, theo Betsy Fischer Martin, giám đốc điều hành Viện Phụ nữ và Chính trị. "Có rất nhiều 'bà cô mèo' ở vùng ngoại ô", Fischer nói.

Tuy nhiên, cũng có những cử tri nữ không quan tâm đến những lời này, như Dixie, 59 tuổi, ở hạt Door. "Ông ấy không nói điều bạn muốn nghe, mà nói sự thật", bà Dixie nhận xét.

Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump, nói "sự mạnh mẽ, quyết tâm và cứng rắn" sẽ giúp cựu tổng thống triển khai những chính sách của mình.

"Mọi người, đặc biệt là phụ nữ, thường phàn nàn về những lời công kích họ, nhưng rồi họ bỏ phiếu theo những gì ảnh hưởng đến mình", bà Conway nói.

Cựu phụ tá tin rằng thông điệp cốt lõi của Trump - "cử tri hiện tại có sống tốt hơn so với khi ông còn tại nhiệm không?" - là thông điệp thu hút tất cả người Mỹ, bất kể giới tính. "Như tôi đã nói với Trump gần đây: Ông ấy từng đánh một người phụ nữ. Ông ấy có thể đánh bại thêm một người phụ nữ nữa".

Như Tâm (Theo BBC, Reuters)