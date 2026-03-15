Phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Ninh BìnhVườn quốc gia Xuân Thủy được đầu tư hơn 464 tỷ đồng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí, với mục tiêu đón 80.000 du khách vào năm 2030.

UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đề án này nhằm từng bước xây dựng Vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành điểm du lịch sinh thái trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phát triển theo hướng bền vững gắn với thương hiệu khu Ramsar quốc tế (công nhận cho các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là nơi cư trú của chim nước).

Theo chính quyền địa phương, các hoạt động du lịch sẽ được tổ chức hài hòa giữa bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi bồi và đa dạng sinh học với trải nghiệm văn hóa, sinh kế của cộng đồng ven biển.

Đàn cò mỏ thìa quý hiếm kiếm ăn ở một dải đất ngập nước ven rừng Xuân Thuỷ. Ảnh: Lê Hoàng

VQG Xuân Thủy sẽ trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương về quan sát chim di cư. Thông qua các hoạt động cho thuê môi trường rừng, hợp tác liên kết và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, khu vực này được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu ngoài ngân sách cho công tác quản lý và bảo tồn rừng, đồng thời mở ra cơ hội sinh kế cho người dân vùng đệm.

Điểm đến này dự kiến đón khoảng 28.000 lượt khách mỗi năm từ năm 2027 và tăng lên khoảng 80.000 lượt vào năm 2030 khi các điểm tham quan và tuyến du lịch được hoàn thiện.

Một vạt rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thuỷ. . Ảnh: Lê Hoàng

Đề án được triển khai trên diện tích hơn 7.110 ha thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Xuân Thủy. Trong đó, ba điểm du lịch sinh thái sẽ được hình thành gồm: trung tâm dịch vụ hành chính tại trụ sở vườn quốc gia với quy mô khoảng 10 ha, điểm trải nghiệm sinh thái Cồn Ngạn và điểm trải nghiệm vườn thực vật rộng khoảng 16 ha.

Bên cạnh đó, bốn tuyến du lịch đặc trưng sẽ được khai thác gồm tuyến du thuyền cửa sông, tuyến quan sát chim di cư, tuyến điền dã trải nghiệm sinh thái và tuyến trekking, du khảo đồng quê gắn với văn hóa địa phương.

Tổng mức đầu tư thực hiện đề án hơn 464 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2026-2027, dự kiến bố trí khoảng 315 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Giai đoạn 2028-2030 sẽ tiếp tục đầu tư hơn 149 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng và phát triển dịch vụ du lịch.

Đề án phát triển du lịch ở Vườn quốc gia Xuân Thủy kỳ vọng nâng cao sinh kế cho người dân địa phương. Ảnh: VQG Xuân Thủy

Vườn quốc gia Xuân Thủy có diện tích khoảng 15.100 ha, nằm trên địa bàn các xã Giao Minh, Giao Hòa và Giao Phúc. Khu vực này ghi nhận hơn 1.500 loài động vật, trên 330 loài thực vật và hơn 220 loài chim, trong đó có nhiều loài chim di cư quý hiếm.

Năm 2025, Vườn quốc gia Xuân Thủy được công nhận là Vườn Di sản ASEAN, mở ra cơ hội để địa phương thúc đẩy du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững vùng ven biển.

Lê Hoàng