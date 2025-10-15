Phát hiện loạt dầu ăn giả

Hưng YênCơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm dầu thực vật của Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam là hàng giả, kém chất lượng, cảnh báo người tiêu dùng cảnh giác.

Ngày 15/10, Cục An toàn thực phẩm phát đi cảnh báo về sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo về kết quả điều tra và quyết định khởi tố vụ án.

Theo nhà chức trách, Công ty TNHH Thực phẩm GF Việt Nam, địa chỉ tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, đã sản xuất và kinh doanh nhiều sản phẩm dầu thực vật không đảm bảo chất lượng. Kết quả giám định xác nhận các sản phẩm này là hàng giả.

Các nhãn hiệu dầu ăn giả bị phát hiện gồm: CHICA (loại dầu thực vật và dầu đậu nành), TAMIN GOLD, GOLDMAX, TỐT, và MEGAFOOD. Lô hàng này đã được công ty phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang các nhãn hiệu trên. Các cơ quan chức năng tại địa phương được đề nghị tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lưu hành những sản phẩm này.

Nếu phát hiện các sản phẩm trên thị trường, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để có biện pháp xử lý.

Các laoij dầu ăn được phát hiện là giả, kém chất lượng. Ảnh: Công an Hưng Yên

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã rà soát và phát hiện nhiều thực phẩm là hàng giả. Hồi tháng 4, cảnh sát cũng phát hiện hơn 71.000 lít dầu ăn, 40 tấn mì chính giả ở Phú Thọ. Đây đều là các sản phẩm thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Lê Nga