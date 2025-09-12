Phát hành 17.000 giấy mời xem lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Hải Phòng17.000 giấy mời sẽ được Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 phát cho người dân và nhà tài trợ.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025 sẽ diễn ra từ 22/9 đến 7/10. Phần lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như: Rước nước, tế thần, hiến sinh, tống thần.

Phần hội, chính là ngày thi đấu chọi trâu, sẽ diễn ra từ 7h30 ngày 30/9, quy tụ 16 trâu chọi đến từ các đình, đền ở phường Đồ Sơn và phường Nam Đồ Sơn. Các trâu tham gia đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, trải qua nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt về sức khỏe, mức độ thuần tính và khả năng thi đấu.

Giải nhất năm nay được nâng lên 100 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng so với các mùa trước), giải nhì 70 triệu đồng và hai giải ba trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

Do không được bán vé xem phần hội, Ban tổ chức sẽ phát hành 17.000 vé mời. Vé mời sẽ được dùng để trả quyền lợi cho các nhà tài trợ, còn lại sẽ chuyển về tổ dân phố hai phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn phát cho người dân.

"Vé mời không được phép mua bán, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ, truy thu nếu có tình trạng này. Người dân ngoài hai phường nếu có nhu cầu tài trợ, ủng hộ lễ hội thì sẽ được tặng vé xem'', ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết.

Hai trâu tham gia thi đấu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2023. Ảnh: Lê Tân

Kinh phí tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 khoảng 20 tỷ đồng. Năm nay, lần đầu tiên lễ hội được UBND TP Hải Phòng hỗ trợ 1,3 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ phải xã hội hóa.

Ban tổ chức sẽ nhờ Công an TP Hải Phòng hỗ trợ, huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ để làm nhiệm vụ an ninh, an toàn cho lễ hội. Ban tổ chức bố trí một màn hình Led cỡ lớn để cho người không vào được bên trong sân theo dõi.

Ngoài ra, công tác kiểm soát giết mổ và bán thịt trâu chọi cũng sẽ được tổ chức khép kín, tại khu vực bố trí riêng, đảm bảo không có lẫn thịt bên ngoài. "Thịt trâu chọi là thương hiệu của lễ hội, các chủ trâu cũng hiểu điều đó nên phải tuân thủ nghiêm'', ông Tuấn nói.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn.

Sau thời gian tạm ngừng, năm 1990 lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay. Năm 2012, lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lê Tân