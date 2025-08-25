Pháp triệu đại sứ Mỹ vì bức thư về chủ nghĩa bài Do Thái

Pháp thông báo sẽ triệu đại sứ Mỹ vì thư ông gửi Tổng thống Macron, trong đó cho rằng Paris hành động chưa đủ trước chủ nghĩa bài Do Thái.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này. Những cáo buộc từ đại sứ Mỹ là không thể chấp nhận được", Bộ Ngoại giao Pháp ngày 24/8 cho biết.

Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định nước này "duy trì cam kết" chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, cho rằng bình luận từ đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner "đi ngược lại luật pháp quốc tế", đặc biệt là nghĩa vụ của các nhân viên ngoại giao về "không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác".

"Hơn nữa, chúng không xứng với chất lượng của quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Pháp và Mỹ, cũng như lòng tin nên có giữa các đồng minh", cơ quan này nhấn mạnh.

Đại sứ Kushner rời Điện Elysee ở Paris sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 7. Ảnh: AFP

Bức thư từ đại sứ Kushner gửi Tổng thống Emmanuel Macron đề ngày 25/8 và bị tiết lộ cho truyền thông hôm 24/8, trong đó lặp lại chỉ trích của Israel nhằm vào Pháp trước đó không lâu, động thái vốn đã khiến Paris phản ứng gay gắt.

"Tôi viết bức thư này vì lo ngại sâu sắc rằng chủ nghĩa bài Do Thái tại Pháp đang gia tăng đáng kể và chính phủ của ngài thiếu những hành động đủ mạnh để đối phó. Tại Pháp, không ngày nào trôi qua mà không có người Do Thái bị hành hung trên phố, những giáo đường Do Thái hay trường học bị bôi bẩn hay các cơ sở kinh doanh của người Do Thái bị phá hoại", ông Kushner viết.

Ông nói "chủ nghĩa bài Do Thái gây tổn hại tới cuộc sống ở Pháp từ lâu", nhưng mối thù ghét đối với người Do Thái đã bùng lên ngày càng mạnh mẽ sau khi Hamas tấn công lãnh thổ Israel hồi tháng 10/2023, châm ngòi cho xung đột đang diễn ra ở Gaza.

Đại sứ Kushner cũng lên án những chỉ trích từ Tổng thống Macron nhằm vào Israel về chiến dịch ở Gaza và kế hoạch công nhận nhà nước Palestine. Đại sứ Mỹ cảnh báo các động thái như vậy "khuyến khích những kẻ cực đoan, tiếp thêm bạo lực và gây nguy hiểm cho cuộc sống người Do Thái ở Pháp".

Pháp có cộng đồng Do Thái lớn nhất Tây Âu, với khoảng nửa triệu người.

Thông điệp từ đại sứ Kushner tương tự bình luận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 19/8, khi lãnh đạo Israel cáo buộc Tổng thống Macron kích động chủ nghĩa bài Do Thái, nói rằng nó đã "gia tăng mạnh" ở Pháp sau khi nước này tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine.

Điện Elysee ngay lập tức đáp trả, gọi cáo buộc của lãnh đạo Israel là "hèn hạ" và "sai lầm".

Vũ Hoàng (Theo AFP)