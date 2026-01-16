Pháp muốn sở hữu 'vũ khí thay đổi cuộc chơi' tương tự Oreshnik

Tổng thống Macron cho rằng vụ Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine là thông điệp đến phương Tây, khẳng định châu Âu cần sở hữu vũ khí tương tự.

Trong bài phát biểu với các binh sĩ tại căn cứ không quân Istres-Le Tube hôm 15/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận các nước châu Âu nằm hoàn toàn trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik, nhấn mạnh họ cần có vũ khí tương tự thông qua sáng kiến Phương pháp Tấn công Tầm xa châu Âu (ELSA).

Đây là dự án do Pháp và một số nước châu Âu khởi xướng từ năm 2024, nhằm phát triển vũ khí tấn công tầm xa với tầm bắn hơn 500 km.

Tổng thống Macron phát biểu tại căn cứ không quân Istres-Le Tube hôm 15/1. Ảnh: AP

"ELSA là sáng kiến hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh chúng ta vừa chứng kiến vụ phóng thứ hai của tên lửa Oreshnik có tầm bắn cực xa. Các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, quốc gia sở hữu một số công nghệ nhất định, phải sở hữu những vũ khí mới với khả năng thay đổi cuộc chơi trong ngắn hạn nếu muốn duy trì năng lực đáng tin cậy", ông nói.

Tổng thống Macron cho rằng Pháp, cùng với các đối tác gồm Anh và Đức, cần đạt tiến bộ mạnh mẽ trong nỗ lực phát triển vũ khí tầm xa, nhằm nâng cao uy tín và củng cố năng lực răn đe hạt nhân.

Ông cũng tiết lộ rằng Pháp hiện cung cấp 2/3 lượng thông tin tình báo cho Ukraine, dù Kiev một năm trước hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào Washington trong lĩnh vực này.

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik được Nga lần đầu sử dụng trong cuộc tập kích thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, hồi tháng 11/2024. Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương hơn 12.000 km/h.

Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Nga sử dụng tên lửa Oreshnik lần thứ hai vào hôm 8/1, khi tiến hành đòn tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm trả đũa vụ Kiev "phóng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin", cáo buộc mà Ukraine và Mỹ đã bác bỏ.

Nga có thể đã phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine Khoảnh khắc tên lửa Oreshnik tập kích tỉnh Lviv tại Ukraine đêm 8/1. Video: X/AMK Mapping

Giới chức Ukraine cho biết quả đạn phóng từ thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga, đạt tốc độ khoảng 13.000 km/h, gấp gần 11 lần vận tốc âm thanh.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo đòn tập kích đã vô hiệu hóa Nhà máy Sửa chữa Máy bay Nhà nước Lviv ở tỉnh cùng tên. Đây là cơ sở chuyên sửa chữa tiêm kích MiG-29 và F-16 cho không quân Ukraine.

Tổng thống Putin từng khẳng định không có lá chắn nào của phương Tây chặn được tên lửa Oreshnik. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1/2025 thừa nhận rất ít tổ hợp phòng không trên thế giới có thể chặn được Oreshnik và nước này chưa sở hữu vũ khí nào như vậy.

Phạm Giang (Theo Le Monde, RT)