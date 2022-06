Pháp cân nhắc mở lại nhà máy điện than vì xung đột Ukraine

Pháp ngày 26/6 thông báo đang tính mở lại một nhà máy điện than mới đóng cửa do lo ngại tác động từ xung đột Nga - Ukraine.

Bộ Chuyển đổi Năng lượng Pháp cho hay họ đang xem xét mở lại nhà máy ở Saint-Avold, miền đông đất nước vào mùa đông năm nay, do tình hình ở Ukraine và tác động của nhà máy này đối với thị trường năng lượng.

"Chúng tôi đang để ngỏ khả năng đưa nhà máy Saint-Avold hoạt động trở lại trong vài giờ nữa nếu chúng tôi cần đến nó vào mùa đông tới", một thông báo từ Bộ cho biết.

Nhà máy điện than Saint-Avold nhìn từ xa. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên theo tuyên bố, Pháp vẫn sẽ chỉ sản xuất dưới 1% sản lượng điện thông qua than và sẽ không sử dụng than nhập từ Nga. Mặt khác, cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron về việc đóng cửa tất cả các nhà máy điện than của Pháp vẫn không thay đổi.

Nhà máy Saint-Avold đóng cửa vào ngày 31/3 và nhà máy nhiệt điện than duy nhất vẫn còn hoạt động ở Pháp là ở Cordemais, phía tây đất nước. Phần lớn sản lượng điện của Pháp đến từ năng lượng hạt nhân, ở mức 67% vào năm 2020, trong khi điện than chỉ chiếm 0,3%.

Áo, Đức và Hà Lan gần đây cũng tuyên bố họ sẽ sử dụng than nhiều hơn cho nhu cầu năng lượng của mình do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine. Cuộc khủng hoảng đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt điện nếu các nguồn cung nhiên liệu từ Nga bị cắt.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ngừng giao hàng cho một số quốc gia châu Âu như Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan.

Dù vậy xu hướng trở lại đối với nhiên liệu hóa thạch đã gây quan ngại đối với Ủy ban châu Âu (EC) và các nhà vận động môi trường khi Liên minh châu Âu (EU) có thể bỏ lỡ những mục tiêu về cắt giảm nguồn năng lượng gây ô nhiễm, dẫn đến những hậu quả tai hại về khí hậu.

Vũ Hoàng (Theo AFP)