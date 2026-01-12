Pháo phòng không Gepard Ukraine lộ vị trí, hứng đòn từ UAV Lancet

Tổ hợp phòng không tự hành Gepard của Ukraine bị Nga phát hiện đang triển khai, trước khi hứng đòn tập kích của UAV Lancet và phát nổ.

Truyền hình quốc phòng Nga ngày 11/1 công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát thuộc cánh quân Bắc, cho thấy một tổ hợp phòng không tự hành Gepard của Ukraine triển khai tại tỉnh Kharkov.

Ở đầu video, radar cảnh giới trên xe Gepard liên tục xoay vòng, cho thấy nó đang ở trạng thái chiến đấu. Trong hình ảnh sau đó, dường như tổ hợp Gepard được đưa lên xe tải để di chuyển về khu vực tập kết trong rừng. UAV trinh sát Nga liên tục theo dõi cho đến khi tổ hợp này yên vị, trước khi một chiếc Lancet lao xuống mục tiêu và gây ra vụ nổ lớn.

Không rõ tình trạng của tổ hợp Gepard sau đòn tập kích. Quân đội Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.

Pháo tự hành Gepard Ukraine bị UAV Lancet tập kích trong video công bố ngày 11/1. Video: Zvezda

Pháo phòng không tự hành Flakpanzer Gepard sử dụng khung gầm xe tăng chủ lực Leopard 1, được biên chế từ những năm 1970. Tổ hợp Gepard được trang bị hai pháo tự động Oerlikon GDF 35 mm, mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng.

Quân đội Đức loại biên mẫu pháo này năm 2010 để chuyển sang biến thể thiết giáp chở quân Wiesel gắn tên lửa phòng không FIM-92 Stinger hoặc LFK NG. Ukraine đã tiếp nhận tổng cộng 130 tổ hợp Gepard trong giai đoạn 2022-2024, song tính tới năm 2025 chỉ còn 55 tổ hợp đủ khả năng hoạt động.

Gepard được quân đội Ukraine triển khai để bảo vệ các trung tâm đô thị và hạ tầng năng lượng, cũng như đảm bảo phòng không cho các đơn vị tiền tuyến. Pháo có thể đối phó với mục tiêu bay thấp như UAV, tên lửa hành trình và trực thăng.

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công hơn 4.100 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu vào tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

Các nguồn tin quân sự và chuyên gia Ukraine cho biết Nga gần đây triển khai biến thể Lancet nâng cấp, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và nâng đáng kể độ chính xác, đồng thời khó bị hệ thống tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu.

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, AP)