Drone FPV của Nga phát hiện tổ hợp HIMARS Ukraine đang khai hỏa ở tỉnh Donetsk, sau đó truy đuổi và tập kích mục tiêu.

Trung tâm Rubikon, đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ngày 20/1 công bố video từ cảm biến hồng ngoại trên phương tiện bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV), cho thấy vệt khói từ tổ hợp pháo phản lực HIMARS Ukraine khai hỏa gần khu dân cư Novobakhmetyevo thuộc tỉnh Donetsk.

Drone Nga sau đó tiếp cận khu vực, phát hiện xe chiến đấu HIMARS và thiết giáp hộ tống đang sơ tán khỏi trận địa. Kíp vận hành điều khiển drone FPV lao vào cụm bệ phóng trên xe, chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể. "Tổ hợp HIMARS đã bị phá hủy", Rubikon cho hay.

Pháo HIMARS Ukraine lộ vị trí, hứng đòn của drone Nga Drone Nga tập kích tổ hợp HIMARS Ukraine tại tỉnh Donetsk trong video công bố ngày 20/1. Video: BQP Nga, Rubikon

Dữ liệu định vị địa lý cho thấy đòn tập kích diễn ra ở khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, cách tiền tuyến khoảng 46 km.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, ước tính Rubikon đã tập kích và hạ hơn 16.000 mục tiêu của Ukraine, dựa trên những video đã được công bố. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video chưa được công khai vì lý do bảo mật.

Khoảng 34% mục tiêu của Rubikon là drone và máy bay không người lái (UAV) đối phương. Xe tăng và thiết giáp chiếm 10%, phương tiện cơ giới thông thường là 13% và các tổ hợp pháo binh vào khoảng 2%.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.

Một đơn vị HIMARS theo tiêu chuẩn Mỹ thường gồm 6 xe phóng, 12 xe tiếp đạn và một trung tâm chỉ huy. Chưa rõ Ukraine có áp dụng cơ cấu này hay không, do các xe phóng HIMARS thường bị tấn công khi hoạt động đơn lẻ hoặc đi theo đội hình không quá ba chiếc.

Vị trí khu dân cư Novobakhmetyevo, tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 pháo đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa.

Quân đội Nga từ đó tới nay đã công bố nhiều video tập kích các khẩu đội HIMARS Ukraine, nhiều bệ phóng bị phá hủy hoàn toàn. Hiện không rõ quân đội Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp HIMARS đủ khả năng chiến đấu.

Sergey Chemezov, tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, tháng 11/2025 cho biết họ đang phát triển UAV mới có tầm bay hàng chục km, chuyên săn lùng pháo phản lực HIMARS và mọi loại lựu pháo trong biên chế NATO, cũng như radar phản pháo, thiết giáp và sở chỉ huy đối phương.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, AP)