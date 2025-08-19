Phân luồng các tuyến cao tốc, quốc lộ phục vụ đại lễ A80

Xe tải từ 10 tấn và xe khách 45 chỗ bị hạn chế lưu thông trên một số cao tốc dịp trước và trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) vừa thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ đại lễ A80.

Theo đó, khung giờ hạn chế phương tiện đường bộ hoạt động theo chiều về Hà Nội là từ 15h ngày 21/8 đến 5h ngày 22/8; từ 15h ngày 24/8 đến 5h ngày 25/8; từ 15h ngày 27/8 đến 5h ngày 28/8; từ 16h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8 và từ 16h ngày 1/9 đến 17h ngày 2/9.

Các loại xe bị hạn chế gồm xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên.

Xe tải từ 10 tấn và xe khách 45 chỗ bị hạn chế lưu thông dịp A80. Ảnh: Việt An

Các tuyến cao tốc bị hạn chế di chuyển gồm: Hà Nội - Ninh Bình đoạn từ nút giao Thường Tín (Km 192+300, xã Hồng Vân, Hà Nội), Hà Nội - Hải Phòng đoạn từ nút giao Yên Mỹ (Km 21+500), Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ nút giao Vạn Xuân (giao với quốc lộ 3 tại Km40+700) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), Hà Nội - Lào Cai từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Các tuyến quốc lộ bị hạn chế di chuyển gồm: Quốc lộ 1 từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) đến Ngọc Hồi (quốc lộ 1), quốc lộ 1 từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km 152+600 quốc lộ 1).

Ngoài ra, còn có quốc lộ 2 từ nút giao quốc lộ 2 với đường Võ Văn Kiệt; quốc lộ 3 từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) đến ngã ba đường Cách mạng tháng Tám; quốc lộ 3 từ ngã tư Nam Tiến (Km 46+650) giao với đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) đến nút giao Vạn Xuân.

Quốc lộ 5 bị hạn chế giao thông từ nút giao cầu chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ; quốc lộ 6 từ nút giao với đường Hòa Lạc - Hòa Bình (Km 65+100); quốc lộ 21A đoạn từ nút giao với quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến; quốc lộ 18 đoạn nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Việt An