Phần lớn cận vệ của ông Maduro thiệt mạng khi Mỹ đột kích

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela tiết lộ nhiều thành viên đội bảo vệ Tổng thống Maduro đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

"Phần lớn thành viên đội cận vệ của Tổng thống Nicolas Maduro, cùng nhiều binh sĩ và dân thường vô tội đã bị sát hại dã man trong chiến dịch do Mỹ tiến hành", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết hôm 4/1, nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Bộ trưởng Lopez khẳng định ủng hộ Phó tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ Tổng thống lâm thời, thêm rằng lực lượng vũ trang Venezuela đã được triển khai trên toàn quốc để bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ông cũng cảnh báo vụ Mỹ bắt vợ chồng Tổng thống Venezuela sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ổn định địa chính trị toàn cầu. "Điều này thực sự đe dọa trật tự thế giới", ông nói và kêu gọi chính quyền Mỹ thả ông Maduro và bà Cilia Flores ngay lập tức.

Tổng thống Maduro (trái) và Bộ trưởng Lopez tại căn cứ Fort Tiuna ở thủ đô Caracas hồi tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối". Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chính phủ Venezuela chưa công bố con số thương vong và thiệt hại vật chất sau cuộc tập kích. Một quan chức cấp cao Venezuela giấu tên tiết lộ với tờ New York Times rằng ít nhất 40 người, gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ.

Đợt không kích đã đánh trúng một chung cư ba tầng ở Catia La Mar, khu dân cư thu nhập thấp nằm ven bờ biển phía tây sân bay Caracas, khiến một người thiệt mạng và một người thương nặng. Điều tra viên chính phủ Venezuela có mặt tại khu vực bị tấn công vào chiều 3/1 để lấy lời khai của nhân chứng và thu gom mảnh đạn.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)