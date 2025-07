Hạng mục đăng ký: Kỹ sư

Trong bối cảnh kỷ nguyên AI bùng nổ, Phạm Tiến Mạnh, trong quá trình học Thạc sĩ ATTT tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, đã nghiên cứu và phát triển các giải pháp an toàn thông tin liên quan đến AI. Từ khoảng năm 2021, anh bắt đầu tập trung tích hợp AI vào lĩnh vực an ninh mạng, nhằm khai thác sức mạnh của AI, đồng thời đối phó với các rủi ro mới do AI mang lại.

Cuối năm 2021, Phạm Tiến Mạnh cùng cộng sự phát triển In0ri - công cụ AI phát hiện tấn công thay đổi giao diện (defacement) website dựa trên Deep Learning. In0ri giúp phân biệt giao diện website bình thường và bị thay đổi với độ chính xác cao, ứng dụng mô hình CNN để nhận diện bất thường từ giao diện người dùng. Công cụ được trình bày tại các sự kiện bảo mật quốc tế như Black Hat Europe 2021, Black Hat Asia 2022 và Black Hat USA 2022, nhận được đánh giá tích cực từ cộng đồng chuyên gia an ninh mạng.

Năm 2023, anh phát triển Faceless - công cụ mã nguồn mở dùng mô hình DenseNet121 để phát hiện hình ảnh Deepfake với độ chính xác lên đến 94,5% và thời gian xử lý dưới 2 giây/ảnh. Faceless được giới thiệu tại Black Hat Asia 2023 và được báo chí Việt Nam như Vietnamnet, Thanh Niên ghi nhận là giải pháp hiệu quả trong việc đối phó với nội dung giả mạo bằng AI.

Năm 2025, Phạm Tiến Mạnh cùng đội ngũ đã tiến hành một chiến dịch kiểm thử bảo mật đột phá đối với các hệ thống AI. Chỉ trong vòng một tuần, nhóm chuyên gia do anh dẫn dắt đã kiểm thử hơn 10 chatbot AI phổ biến và phát hiện 22 lỗ hổng bảo mật. Những lỗ hổng này không chỉ đến từ ứng dụng tích hợp AI mà còn nằm sâu trong chính mô hình AI. Kết quả nghiên cứu đáng chú ý này đã được Phạm Tiến Mạnh trình bày trong phiên talk "AI-TTACKS: Tấn công AI" tại Vietnam Security Summit 2025, góp phần cảnh báo sớm cộng đồng về các mối đe dọa mới liên quan đến AI.



Thành tích nổi bật:

Top Bug bounty Hunter tại Synack: Phạm Tiến Mạnh được biết đến với biệt danh ManhNho trên các nền tảng an ninh mạng. Anh là một trong những chuyên gia bảo mật hàng đầu trên nền tảng Synack Red Team (hạng Legends)



Vinh danh bởi các tập đoàn công nghệ lớn: Nhờ phát hiện và báo cáo nhiều lỗ hổng nghiêm trọng, Mạnh đã được nhiều hãng công nghệ hàng đầu vinh danh và cảm ơn. Tiêu biểu, Facebook từng ghi danh anh vào top 100 hacker mũ trắng toàn cầu năm 2019. Năm 2022, Apple hai lần công bố tên anh trong danh sách các chuyên gia được cảm ơn vì đóng góp bảo mật (vào các đợt tháng 3 và 6/2022). Ngoài ra, anh còn nhiều lần được vinh danh bởi những hãng công nghệ nổi tiếng khác như Google, Microsoft...

Diễn giả tại các sự kiện quốc tế: Diễn giả tại nhiều hội thảo an ninh mạng uy tín trong nước và quốc tế như: Black Hat USA, Black Hat Asia, GITEX Dubai, Vietnam Security Bootcamp 2025, Vietnam Security Summit...

Giải thưởng và ghi nhận: Top 10 sản phẩm số xuất sắc (Make in Vietnam 2022) và giải Nhân tài Ðất Việt 2023 hạng mục "Sản phẩm Công nghệ số vì cộng đồng" với vai trò thành viên thường trực của Chống Lừa Ðảo.