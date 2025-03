Phái đoàn Mỹ - Nga đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Các quan chức Mỹ và Nga bắt đầu cuộc đàm phán mới tại Arab Saudi, tập trung vào khả năng đạt lệnh ngừng bắn ở Biển Đen.

Cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn bắt đầu vào khoảng 10h hôm nay (14h giờ Hà Nội) tại khách sạn Ritz Carlton ở Riyadh, một ngày sau khi quan chức Mỹ họp với phái đoàn Ukraine tại thành phố này.

Nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay phái đoàn Mỹ do Andrew Peek, giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, và Michael Anton, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, dẫn đầu. Phía Nga do Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và Sergey Beseda, cố vấn cho Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang, dẫn đầu.

Nhà Trắng cho biết mục đích của cuộc đàm phán là đạt được lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường biển này. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz, ngoài lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, các phái đoàn cũng sẽ thảo luận về "ranh giới kiểm soát" giữa hai nước, mà ông mô tả là "các biện pháp xác minh, duy trì hòa bình và giữ nguyên ranh giới hiện tại".

Ông Waltz cũng nhấn mạnh "các biện pháp xây dựng lòng tin" đang được thảo luận, trong đó có hồi hương trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga.

Khách sạn Ritz Carlton ở Riyadh, Arab Saudi, nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ - Nga ngày 24/3. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine tới Riyadh, đăng trên Facebook rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine hôm 23/3 bao gồm đề xuất về bảo vệ các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng.

"Cuộc thảo luận hiệu quả và tập trung. Chúng tôi đã giải quyết các vấn đề chính, gồm cả năng lượng", Bộ trưởng Umerov nói.

Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bày tỏ lạc quan rằng mọi thỏa thuận đạt được sau đàm phán sẽ mở đường cho lệnh ngừng bắn "toàn diện". "Tôi nghĩ các vị sẽ thấy một số tiến triển thực chất ở Arab Saudi vào ngày 24/3, đặc biệt liên quan đến lệnh ngừng bắn trên Biển Đen. Từ đó, chúng ta sẽ hướng tới lệnh ngừng bắn hoàn toàn", ông nói.

Tuy nhiên, Điện Kremlin hạ thấp kỳ vọng về một giải pháp nhanh chóng, nói rằng các cuộc đàm phán chỉ mới bắt đầu. "Chúng ta mới đang ở đoạn đầu của hành trình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trên truyền hình nhà nước Nga ngày 23/3, thêm rằng có nhiều vấn đề chưa được giải quyết về cách thức thực hiện lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từ chối đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn hoàn toàn và lập tức trong 30 ngày, chỉ chấp nhận phương án Nga và Ukraine dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết trọng tâm chính trong các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ là khả năng nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen năm 2022, vốn đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine qua vùng biển này.

Moskva hồi năm 2023 rút khỏi thỏa thuận Biển Đen, sáng kiến do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, sau khi cáo buộc phương Tây không thực hiện cam kết nới lỏng trừng phạt đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)