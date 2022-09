Nhóm thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế do Tổng giám đốc Grossi dẫn đầu đã tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

Sau khi vượt qua chiến tuyến vào lãnh thổ do Nga kiểm soát, nhóm 14 chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến nhà máy vào khoảng 15h hôm nay (19h giờ Hà Nội), cơ quan này thông báo trên Twitter.

"Phái đoàn hỗ trợ của IAEA do Tổng giám đốc Rafael Grossi dẫn đầu vừa đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya để tiến hành các hoạt động an toàn và an ninh hạt nhân, cũng như các biện pháp bảo vệ không thể thiếu", IAEA cho hay.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti công bố video cho thấy đoàn xe chở các chuyên gia đến nhà máy.

Phái đoàn IAEA tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia Đoàn xe nhóm chuyên gia IAEA tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền nam Ukraine ngày 1/9. Video: RIA Novosti.

Chuyến thăm diễn ra vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine cử nhóm biệt kích nhằm chiếm nhà máy. Theo quan chức Nga, cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, trong khi Ukraine chưa bình luận thông tin này.

Lực lượng Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine từ hồi tháng 3, nhưng cơ sở này vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Nhà máy này có 6 lò phản ứng lớn, có khả năng cung cấp điện cho 4 triệu hộ gia đình.

Nhiều cuộc pháo kích gần đây xảy ra quanh khu vực nhà máy Zaporizhzhia, làm dấy lên lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tương tự thảm họa Chernobyl năm 1986. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra những vụ tấn công này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước đồng ý để nhóm thanh sát viên độc lập tới nhà máy Zaporizhzhia qua ngả Ukraine. Ban đầu Ukraine lo ngại chuyến thăm sẽ hợp pháp hóa việc Nga kiểm soát nhà máy, nhưng sau đó thay đổi quan điểm, ủng hộ phái đoàn IAEA tới địa điểm này.

Từ 25/8 đến 26/8, nhà máy bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia, buộc các kỹ thuật viên phải kích hoạt máy phát dự phòng để đảm bảo nguồn điện cho hệ thống làm mát, đánh dấu sự cố đầu tiên như vậy trong 4 thập kỷ qua. Nhà máy được kết nối trở lại với lưới điện vào chiều 26/8.

Ukraine hôm 27/8 cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ và hỏa hoạn sau các cuộc tấn công mới nhằm vào nhà máy Zaporizhzhia. Liên Hợp Quốc liên tục kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động quân sự trong khu vực.

"Đã đến lúc ngừng đùa với lửa, thay vào đó là các biện pháp cụ thể để bảo vệ cơ sở này khỏi bất kỳ hoạt động quân sự nào. Một tính toán sai lầm nhỏ nhất có thể gây ra sự tàn phá mà chúng ta sẽ phải hối tiếc trong nhiều thập kỷ", giám đốc Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) Robert Mardini nói với phóng viên tại Kiev ngày 1/9.

Giám đốc IAEA Rafael Grossi (giữa) và phái đoàn trước khi lên đường tới nhà máy Zaporizhzhia ở Ukraine ngày 29/8. Ảnh: Twitter/Rafael Grossi.

Huyền Lê (Theo AFP, RT)