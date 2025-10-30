Phá đập nước Belgorod, Ukraine cố cản bước Nga ở Kharkov

Tập kích đập nước Belgorod dường như là nỗ lực của Ukraine nhằm làm gián đoạn tuyến hậu cần, cản bước lực lượng Nga ở tỉnh Kharkov.

Vyacheslav Gladkov, lãnh đạo tỉnh Belgorod ở miền tây Nga, hôm 25/10 cho biết đập của hồ chứa nước Belgorod đã bị hư hại do đòn tập kích từ Ukraine.

"Đối phương có thể sẽ tìm cách phá hủy đập nước. Nếu điều đó xảy ra, bãi bồi ven sông ở phía Kharkov và một số con phố trong các khu dân cư ở Belgorod, nơi có khoảng 1.000 cư dân, sẽ đứng trước nguy cơ ngập lụt", ông cảnh báo.

Robert Brovdi, tư lệnh Lực lượng Không người lái Ukraine, sau đó xác nhận nước này đã tập kích đập ngăn hồ chứa nước Belgorod, khiến công trình này bị nứt và mực nước trong hồ giảm một mét.

Chiến thuật thủy công giúp Ukraine cản đà tiến của Nga Tuyến đường và chiến hào Nga bị ngập lụt trong video đăng ngày 28/10. Video: X/NSTRIKE

Con đập nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 13 km. Lượng nước tràn ra do đòn tập kích đã khiến mực nước sông Siversky Donets dâng cao, có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động hậu cần của Nga gần Vovchansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkov và là một trong những tâm điểm giao tranh ở miền bắc Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 26/10 cho biết Moskva đang kiểm soát 70% diện tích Vovchansk và bao vây thành phố chiến lược Kupyansk gần đó.

Quân đoàn số 16 lục quân Ukraine hôm 26/10 thừa nhận quân đội Nga đã đạt bước tiến tại khu vực nhờ tận dụng thời tiết nóng nực mùa hè. "Sông Siversky Donets và Vovcha đã khô cạn do thiếu mưa, giúp hoạt động hậu cần của đối phương trở nên dễ dàng hơn. Thời tiết chưa chuyển mùa, cây còn nhiều lá cũng giúp bộ binh ẩn mình khi di chuyển", đơn vị này cho hay.

Giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng Nga không còn nắm lợi thế trên chiến trường sau vụ tập kích đập chứa nước Belgorod. "Hoạt động hậu cần của đối phương đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Lá cây cũng đã rụng, nên những đơn vị vượt sông Siversky Donets thành công sẽ bị cô lập khỏi lực lượng chính", Quân đoàn 16 cho hay.

Ảnh vệ tinh khu vực xung quanh hồ chứa Belgorod hôm 20/10 (trái) và 26/10 (phải). Ảnh: Telegraph

Truyền thông địa phương tại tỉnh Belgorod cho biết một số phương tiện quân sự hạng nhẹ của Nga đã bị sa lầy trên tuyến đường gần Vovchansk. "Nước từ hồ chứa Belgorod đã tràn tới các vị trí quân đội Nga và làm xói mòn đường sá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hậu cần và tác chiến ở mặt trận Vovchansk", kênh Belgorod Pepel cho hay.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy một phương tiện Nga bị lật nghiêng, cũng như binh sĩ di chuyển trong chiến hào ngập đến đầu gối.

"Giới chức quân sự Ukraine và truyền thông Nga cho rằng đòn tập kích nhằm vào đập hồ chứa nước Belgorod đã phát huy hiệu quả, giúp làm chậm đà tiến của quân đội Nga gần thành phố Vovchansk", bình luận viên Howard Altman thuộc chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết.

Dù vậy, nhà báo Ukraine Sergey Bratchuk nhận định quân đội nước này vẫn chưa tận dụng triệt để lợi thế từ vụ tấn công đập Belgorod. Các chỉ huy Ukraine tại mặt trận Vovchansk cho biết hoạt động tác chiến, đặc biệt là drone, vẫn chưa giảm nhiệt trong hai ngày gần nhất, kể cả khi điều kiện thời tiết khiến chúng khó hoạt động hơn.

"Do tình hình vẫn căng thẳng, lực lượng Ukraine chưa thể tận dụng thời cơ để cải thiện hậu cần, luân chuyển vị trí và củng cố phòng tuyến", Bratchuk tiết lộ.

Nhà báo này cho rằng Ukraine có thể đạt được tiến triển thật sự trong những ngày tới, khi nước tiếp tục tràn ra thêm từ hồ chứa Belgorod. "Hãy xem người Nga phản ứng như thế nào trong vài ngày nữa, khi mọi tuyến đường chính đều bị ngập và công sự bị phá hủy hết. Không có lương thực, đạn dược, nhiên liệu, máy phát điện sẽ khiến năng lực tiến công sụt giảm", Bratchuk nhận định.

Vị trí Vovchansk, đập của hồ chứa nước Belgorod và khu vực Nga kiểm soát (màu đỏ). Đồ họa: Telegraph

Đây không phải lần đầu đập nước bị tấn công trong xung đột Ukraine. Năm 2023, giới chức Ukraine cáo buộc Nga cố tình phá hủy đập Kakhovka trên sông Dnieper tại tỉnh Kherson nhằm cản trở hoạt động hậu cần của đối phương. Moskva bác bỏ cáo buộc, cho rằng Kiev chủ động phá đập để phá vỡ phòng tuyến và dọn đường tiến công vào các vị trí của quân đội Nga.

"Vẫn phải chờ xem vụ tấn công đập chứa nước Belgorod sẽ gây tổn hại cho quân đội Nga ở mức độ nào. Dù vậy, đây vẫn là ví dụ mới nhất về cách hai bên sử dụng chiến thuật thủy công để cản đà đối phương", Altman nêu quan điểm.

Phạm Giang (Theo War Zone)