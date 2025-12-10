Pernod Ricard Việt Nam trao 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân sau mưa lũ

Công ty Pernod Ricard Việt Nam trao 1 tỷ đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại do mưa lũ, ngày 8/12.

Khoản hỗ trợ này sẽ được phân bổ cho ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề, gồm Đăk Lăk, Khánh Hòa và Gia Lai, nhằm hỗ trợ tái thiết cuộc sống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện Pernod Ricard Việt Nam trao tặng ủng hộ, Hà Nội ngày 8/12. Ảnh: Pernod Ricard Việt Nam

Ông Olivier Fages - Tổng giám đốc Pernod Ricard Việt Nam không giấu nổi xúc động chia sẻ: "Pernod Ricard luôn coi trọng trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng sự hỗ trợ này sẽ phần nào giúp đỡ được những người dân chịu thiệt hại sau mưa lũ và giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống".

Pernod Ricard và đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ về hoạt động hỗ trợ. Ảnh: Pernod Ricard Việt Nam

Trong 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Pernod Ricard - tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất và phân phối đồ uống luôn tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng. Thể hiện cam kết đối với xã hội, Pernod Ricard Việt Nam thường xuyên tham gia các chương trình về phát triển bền vững, đồng thời sát cánh cùng cộng đồng vượt qua khó khăn như cứu trợ thiên tai, hỗ trợ sinh kế. Năm 2024, doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của bão Yagi.

Pernod Ricard Việt Nam trong một chương trình hỗ trợ cộng đồng tại Hưng Yên năm 2024. Ảnh: Pernod Ricard Việt Nam

Tại buổi lễ trao tặng, bà Trịnh Thị Vân Giang - Giám đốc Đối ngoại, Phát triển bền vững và Truyền thông tại Pernod Ricard Việt Nam khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành Chính phủ thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội bền vững và nhân ái. Bà Giang cho biết thêm, cuối tháng 11, cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công ty đã ủng hộ 25 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Công ty cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình các nhân viên tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, nhằm đảm bảo sự an toàn và ổn định cuộc sống cho đội ngũ của mình.

Tập đoàn Pernod Ricard được thành lập từ năm 1975 tại Paris, Pháp, hiện có mặt tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2010.

