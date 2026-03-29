Oyarzabal – Gã tiền đạo chân to của Tây Ban Nha

Ở tuổi 28, tiền đạo Mikel Oyarzabal đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất cùng tuyển Tây Ban Nha, khi bỏ túi 11 bàn và 5 kiến tạo trong 10 trận gần nhất.

Mikel Oyarzabal trong trận giao hữu gặp Serbia ngày 28/3/2026. Ảnh: Reuters

Tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente hiện tại giống như những tình bạn đẹp nhất thời thơ ấu: luôn rạng rỡ và gắn kết bất kể bao lâu mới gặp lại. Đánh bại Serbia 3-0 trong trận giao hữu ngày 28/3 để thay thế cho cuộc đấu Finalissima, Tây Ban Nha tiếp nối đúng mạch hưng phấn từ tháng 11 năm ngoái, vẫn với sự áp đảo đến nghẹt thở và nhất là cái duyên ghi bàn vẫn chưa có hồi kết của chân sút Oyarzabal.

Với cú đúp lần này, tiền đạo đang khoác áo Real Sociedad đã có chuỗi 5 trận liên tiếp nổ súng trong màu áo "La Roja", một "số 9" thực thụ trong một tập thể vốn đôi khi vẫn tự hỏi mình có cần một trung phong hay không. Oyarzabal luôn đưa ra cùng một câu trả lời đanh thép. Từ cú đá đầy uy lực ở góc trái vùng cấm đưa bóng vượt qua đôi tay thủ thành Vanja Milinkovic-Savic, cho đến pha nhận bóng giữa hai tuyến đối thủ rồi xoay người nã cú đại bác cháy lưới ở rìa vùng 16m50.

Hoàn tất cú đúp ngay trong hiệp một tại La Ceramica, Oyarzabal chỉ đứng yên, dang rộng hai tay và không hề phô trương. Cứ như thể anh lười ăn mừng, nhưng thực tế là tiền đạo sinh năm 1997 đã quá quen với việc "ký tên" lên khung thành đối thủ mỗi khi khoác lên mình màu áo ĐTQG.

"Cậu ấy làm tốt mọi thứ", HLV trưởng De la Fuente không tiếc lời ca ngợi học trò sau trận. "Nếu có ai hỏi tôi cầu thủ nào đủ tố chất để trở thành HLV trong tương lai, người đó chắc chắn là Oyarzabal. Cậu ấy đọc trận đấu cực tốt, biết cách di chuyển giữa các tuyến và nhạy bén trong việc chạy chỗ. Chúng ta thường có tâm lý ‘bụt chùa nhà không thiêng’, nếu Oyarzabal là người nước khác, hẳn người ta đã tung hô cậu ấy là một siêu sao hàng đầu thế giới. Mà đúng là như vậy. Cậu ấy là một người con của Gipuzkoa, xứ Basque và là một người Tây Ban Nha đích thực".

Gần như trong bất kỳ một cuộc phỏng vấn hay trò chuyện nào, chủ đề liên quan tới Oyarzabal nhanh chóng được lái sang... kích cỡ giày anh mang. Mặc dù cao 1,75 m, Oyarzabal đi giày kích cỡ 47. "Đúng rồi, tôi là người mang giày cỡ lớn nhất ở La Liga", Oyarzabal từng tiết lộ trên báo Anh The Times năm 2021. "Rất nhiều người bàn tán về chuyện đó. Họ tò mò, nhưng mãi rồi tôi cũng quen. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có đôi bàn chân rất to rồi".

Trong tiếng Tây Ban Nha, từ "patoso" (nghĩa là "vụng về") thường được dùng để miêu tả những cầu thủ có đôi bàn chân khổng lồ. Nhưng với thủ quân của Sociedad, anh không hề vụng về cho dù từ khi còn ở học viện của Zubieta của CLB xứ Basque, anh đã được đặt biệt danh là "bàn chân to".

Sociedad lượt đi La Liga mùa này còn ngụp lặn ở nhóm dưới, nhưng lập tức thay da đổi thịt từ khi được dẫn dắt bởi HLV người Mỹ gốc Italy Pellegrino Matarazzo, và hiện tại đua suất dự cúp châu Âu mùa tới. Song, bất kể phong độ đội nhà trồi sụt ra sao, Oyarzabal vẫn nổ bàn đều đặn. Hiện tiền đạo 28 tuổi có 12 pha lập công ở La Liga, hướng đến chinh phục kỷ lục của cá nhân anh trong một mùa giải nhà nghề ở giải VĐQG, khi chỉ còn kém thành tích từng lập ở mùa 2018-2019 đúng một bàn.

Mikel Oyarzabal trong màu áo Real Sociedad mùa 2025-2026. Ảnh: AFP

Còn trong màu áo tuyển, Oyarzabal đang đập tan những hoài nghi vốn luôn bủa vây vị trí "số 9" của Tây Ban Nha. Từ khi tiếp quản trọng trách Alvaro Morata để lại sau chức vô địch Euro 2024 tại Đức, Oyarzabal vẫn chưa ngừng mối lương duyên với những bàn thắng. De la Fuente khẳng định: "Người ta vẫn hay nói đội tuyển đang thiếu một sát thủ. Nhưng dù chúng tôi có thể vận hành với nhiều mẫu tiền đạo khác nhau, chúng tôi luôn biết rõ ai là người có bản năng săn bàn, từ Borja Iglesias, Ferran Torres, hay Oyarzabal. Tây Ban Nha không hề thiếu chân sút".

Với 24 bàn, Oyarzabal đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử "La Roja". Anh hiện chỉ còn cách kỷ lục của Emilio Butragueno hai bàn (26 bàn) và cách vị trí dẫn đầu của huyền thoại David Villa 35 bàn (59 bàn). "Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ đạt đến cột mốc này, nhưng tham vọng thì không bao giờ dừng lại. Tôi hạnh phúc vì những bàn thắng của mình đã giúp ích cho đội tuyển và mang về chiến thắng", anh chia sẻ sau cú đúp trước Serbia.

Thống kê 11 bàn và 5 kiến tạo trong 10 trận gần nhất là một con số nổi bật từ Oyarzabal. Chưa từng có cầu thủ Tây Ban Nha nào trong lịch sử sở hữu chuỗi 10 trận liên tiếp vừa ghi bàn vừa kiến tạo ấn tượng đến thế. "Tôi rất vui khi được hội quân cùng đội tuyển và cống hiến cho Tây Ban Nha", Oyarzabal bộc bạch. "Dù là ghi bàn như hôm nay hay đóng góp theo cách khác, tôi luôn ưu tiên lợi ích tập thể".

Ra mắt màu áo đội một Sociedad năm 2015 khi 18 tuổi, Oyarzabal chịu ơn người thuyền trưởng đương nhiệm của Everton là David Moyes. Chính HLV người Scotland đã trao cơ hội ra mắt cho Oyarzabal khi ông còn dẫn dắt đội bóng xứ Basque. Nhưng khi ấy, Oyarzabal vẫn cảm thấy mơ hồ về sự nghiệp bóng đá. Thế là anh quyết định đăng ký vào khoa Thương mại của Đại học Deusto, Bilbao. Cuối tuần, Oyarzabal bước ra thảm cỏ La Liga, đến đầu tuần, anh lại cắp sách đến trường.

Một thập kỷ đã trôi đi kể từ thời điểm Oyarzabal lần đầu "ăn cơm tuyển" – giữa tháng 5/2016, giờ đây, không ai còn hoài nghi về đôi bàn chân khổng lồ của anh, cũng như vị trí "số 9" của "La Roja" ở World Cup mùa hè tới đây.

Hoàng Thông