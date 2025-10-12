Quay lại Xe Chủ nhật, 12/10/2025
5 ôtô hybrid bán nhiều nhất tháng 9

Toyota Corolla HEV vượt Honda CR-V e:HEV leo lên đỉnh bảng xếp hạng doanh số xe hybrid tháng 9.

Chủ nhật, 12/10/2025, 14:11 (GMT+7)
Toyota Corolla Cross
1

Toyota Corolla Cross

Doanh số: 303 (167 - 51 - 85)
 
 
 
Giá niêm yết: 820 triệu - 905 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B+/C-
Honda CR-V
2

Honda CR-V

Doanh số: 273 (125 - 64 - 84)
 
 
 
Giá niêm yết: 1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 259 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Toyota Innova Cross
3

Toyota Innova Cross

Doanh số: 259 (63 - 13 - 183)
 
 
 
Giá niêm yết: 810 triệu - 990 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ trung
Suzuki XL7 Hybrid
4

Suzuki XL7 Hybrid

Doanh số: 249 (92 - 22 - 135)
 
 
 
Giá niêm yết: 599 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ nhỏ
Toyota Yaris Cross
5

Toyota Yaris Cross

Doanh số: 122 (30 - 19 - 73)
 
 
 
Giá niêm yết: 650 triệu - 765 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Minh Vũ

