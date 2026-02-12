Ôtô ùn ứ kéo dài trên quốc lộ, cao tốc qua miền Trung

Cận Tết, người dân từ Nam ùn ùn về Bắc khiến nhiều đoạn quốc lộ, cao tốc qua miền Trung rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, đặc biệt tại khu vực hầm Đèo Cả.

Trưa 12/2, Ban Quản lý dự án 2 phát thông báo đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai vào khai thác từ 11h nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết. Tuy nhiên, sau đó nhiều tài xế chạy lên cao tốc buộc phải quay đầu, khiến giao thông khu vực cửa ngõ bị ùn ứ kéo dài.

Từ phía Gia Lai, nhiều ôtô buộc phải đi quốc lộ 1 ra Quảng Ngãi rồi rẽ lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để ra hướng bắc. Lưu lượng xe lớn khiến đoạn từ nút giao xã Tư Nghĩa đến đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ùn ứ hàng km, các tài xế phải nhích từng chút một.

Đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ùn ứ kéo dài chiều 12/2. Ảnh: Phạm Linh

Ban Quản lý dự án 2 cho biết, trong quá trình đánh giá năng lực vận hành, tuyến đường phát sinh một số vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn khai thác, đặc biệt là xử lý sự cố, nên chưa đủ điều kiện thông xe theo kế hoạch.

Tại khu vực hầm Đèo Cả, tuyến kết nối Khánh Hòa với Đăk Lăk, từ sáng cùng ngày hàng nghìn ôtô ùn ứ kéo dài ở cả hai phía Nam - Bắc. Càng về trưa, lượng xe đổ về càng đông, nhiều phương tiện chỉ nhích từng mét. Có thời điểm, ôtô mất khoảng 30 phút mới đi được 200 m.

Anh Hoàng Hiếu, tài xế quê Quảng Nam, làm việc tại Khánh Hòa, cho biết dù đã dự đoán kẹt xe dịp giáp Tết trên quốc lộ 1 và xuất phát từ 3h sáng, nhưng khi đến phía bắc hầm Đèo Cả vẫn gặp dòng xe ùn ứ hơn 3 km, di chuyển chậm qua trạm thu phí. "Đi 3 km mà mất hơn một tiếng", anh Hiếu nói.

Nhiều ôtô tấp vào cây xăng để nghỉ ngơi, tránh kẹt xe. Ảnh: Hoàng Sao

Từ khoảng 10h đến 11h, ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều gia đình phải tấp vào cây xăng, điểm dừng dọc đường để nghỉ ngơi, chờ giao thông thông thoáng.

Lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT Công an Khánh Hòa) cho biết, ùn ứ xảy ra do lưu lượng xe tăng đột biến cùng thời điểm, trong khi ôtô tập trung qua trạm thu phí khiến áp lực giao thông gia tăng.

Hàng loạt ôtô ùn ứ ở Đèo Cả. Ảnh: Hoàng Sao

Để giảm tải khu vực gần hầm Đèo Cả, lực lượng chức năng triển khai điều tiết từ xa. Khi mật độ phương tiện tăng cao, CSGT hướng dẫn xe từ cao tốc Vân Phong - Nha Trang xuống quốc lộ 1 tại các nút giao với quốc lộ 26, quốc lộ 27C nhằm giảm áp lực cho hầm.

Theo ngành chức năng, những ngày cận Tết Bính Ngọ, lượng xe qua hầm Đèo Cả tăng gấp đôi ngày thường, chủ yếu theo hướng Nam - Bắc khi người dân từ TP HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa... về quê. Chiều ngược lại, đường thông thoáng.

"Đến đầu giờ chiều nay, hầm phía Nam (địa phận Khánh Hòa) đã thông suốt, phía bắc hầm (tỉnh Đăk Lăk) còn ùn ứ nhẹ", lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa cho biết.

Bùi Toàn - Phạm Linh - Trần Hóa