Ông Zelensky: Ukraine không đủ sức duy trì quân đội 800.000 người

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không đủ năng lực tài chính để duy trì quân đội 800.000 người sau khi xung đột kết thúc.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông Ukraine ngày 20/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky được hỏi liệu nước này có thể tự mình duy trì lực lượng vũ trang với 800.000 quân nhân thường trực nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không.

"Trong trường hợp đạt được ngừng bắn, Ukraine cũng không thể tự mình vận hành đội quân với quy mô như vậy. Chúng ta không đủ nguồn lực tài chính. Đây cũng là lý do tôi đang thảo luận với các lãnh đạo phương Tây. Tôi cho rằng các đối tác san sẻ một phần chi phí cho quân đội Ukraine cũng là đảm bảo an ninh", ông nói.

Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Pokrovsk, tỉnh Donetsk, hôm 20/11. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine nói quân đội là "bảo đảm an ninh số một" của đất nước. Tuy nhiên, nền kinh tế Ukraine sẽ cần thời gian để ổn định sau xung đột, trước khi có thể tự trang trải đầy đủ chi phí quốc phòng.

Ông Zelensky hồi tháng 1 cho biết quân đội Ukraine có khoảng 880.000 binh sĩ. Washington tháng trước đề xuất dự thảo mới về hòa bình, trong đó kêu gọi Kiev giới hạn quy mô lực lượng vũ trang ở mức 600.000 quân sau khi xung đột kết thúc.

Ukraine và các đồng minh châu Âu phản đối đề xuất, cho rằng nước này cần quân đội lớn hơn để răn đe mối đe dọa từ Nga và nêu mục tiêu quân số 800.000 người. Financial Times cuối tháng 11 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Washington đã chấp thuận giới hạn quân số mới do Kiev đặt ra.

Các nước châu Âu đang tìm kiếm giải pháp tài chính để bù đắp thâm hụt ngân sách và chi phí quân sự ngày càng lớn của Ukraine, trong đó có nỗ lực phê duyệt khoản vay dựa trên khoảng 210 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin, Đức ngày 15/12. Ảnh: AP

Nga nhiều lần cáo buộc các nước châu Âu của Ukraine kéo dài xung đột khi tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang "ám ảnh với tìm tiền để tiếp tục chiến tranh".

Giới chức Nga khẳng định mọi thỏa thuận lâu dài đều phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong đó có tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, và các bên cần công nhận "thực tế lãnh thổ mới".

Thanh Danh (Theo Ukrinform, Kyiv Independent)