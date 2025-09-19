Ông Zelensky thăm tỉnh Donetsk, tuyên bố Ukraine đang phản công

Tổng thống Zelensky thăm lực lượng Ukraine ở tỉnh Donetsk, tuyên bố Kiev đang phản công và đã tái kiểm soát 160 km2 lãnh thổ.

"Tỉnh Donetsk. Tôi đã gặp các binh sĩ đang tham gia phản công ở Dobropillia, trò chuyện và cám ơn họ vì những thành tích đã đạt được, cũng như trao tặng phần thưởng cấp nhà nước", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng xã hội X hôm 18/9.

Ông Zelensky sau đó khẳng định chiến dịch phản công không chỉ diễn ra tại khu vực Dobropillia mà còn cả ở thành trì Pokrovsk gần đó. "Giao tranh đang diễn ra ác liệt, song chúng ta đã gây tổn thất nặng cho phía Nga. Lực lượng Ukraine đã khiến đối phương mất khả năng mở cuộc tấn công toàn diện theo hướng này, điều họ đã lên kế hoạch từ lâu và rất trông chờ", ông nói.

Ông Zelensky thăm binh sĩ ở Donetsk, tuyên bố đang phản công Ông Zelensky thăm sở chi huy lực lượng Ukraine tham chiến tại tỉnh Donetsk hôm 18/9. Video: X/zelenskyyua

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã tái kiểm soát 160 km2 lãnh thổ và 7 khu dân cư kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, đồng thời "đánh bật đối phương" khỏi 9 khu dân cư khác, tương đương 170 km2 lãnh thổ. Ông cho biết gần 100 quân nhân Nga đã bị bắt làm tù binh và đối phương đã hứng tổn thất lên đến 2.500 người, trong đó khoảng 1.300 binh sĩ đã thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine không tiết lộ thời điểm Ukraine bắt đầu phản công.

Phân tích cục diện chiến trường do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, công bố cùng ngày cho thấy quân đội Ukraine dường như đã đẩy lùi một phần mũi thọc sâu mà lực lượng Nga tạo ra sau khi chọc thủng phòng tuyến phía bắc Pokrovsk hồi tháng 8, nhưng chưa thể cắt đôi và bao vây khu vực này như các tuyên bố trước đó.

"Lực lượng Nga đang tiếp tục tiến quân ở Pokrovsk. Hình ảnh đối chiếu địa lý trong ngày 17/9 cho thấy họ đã giành khu dân cư Troyanda và đang giữ các vị trí tại đầu nam thành phố", ISW nhận định.

Cục diện chiến sự quanh thành phố Pokrovsk và Dobropillia tính đến ngày 17/9. Đồ họa: ISW

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 17/9 tuyên bố lực lượng nước này đang đạt bước tiến, duy trì đà tiến quân ở tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk. Ông cho biết giao tranh ác liệt nhất hiện diễn ra gần thành phố Pokrovsk, nơi mà lực lượng Ukraine "đang tìm mọi cách để chặn đà tiến của Nga và giành lại thế chủ động, nhưng không thành công".

Theo tướng Gerasimov, quân đội Ukraine đã điều chuyển các đơn vị tinh nhuệ nhất từ những mặt trận khác đến nhằm gia cố phòng tuyến ở Pokrovsk, tạo điều kiện để quân đội Nga tiến quân ở những địa điểm bị đối phương bỏ trống.

Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh miền đông Donetsk. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine tại Donetsk, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh.

Giới phân tích hồi cuối tháng 8 nhận định Kiev chỉ giành lại một số khu vực nhỏ dù đã triển khai thêm lực lượng phản công, trong khi các mũi đột kích nhanh do Nga triển khai đang bào mòn nguồn lực phòng thủ của Ukraine ở khu vực.

Phạm Giang (Theo Reuters, Ukrainska Pravda)