Tổng thống Zelensky chụp hình tại cửa ngõ thành phố Kupyansk, nơi Nga tuyên bố kiểm soát hồi tháng trước.

"Tôi đang có mặt ở khu vực Kupyansk cùng với những chiến binh của chúng ta, những người đang hoàn thành nhiệm vụ vì Ukraine ở đây. Phía Nga liên tục nói về Kupyansk song thực tế đã lên tiếng. Tôi đã đến thăm các đơn vị và chúc mừng họ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 12/12.

Video đăng kèm cho thấy ông mặc áo chống đạn và chụp ảnh bên cạnh biển tên Kupyansk ở cửa ngõ thành phố. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy địa điểm này nằm ở ngoại ô phía tây nam thành phố, cách khu vực trung tâm khoảng 3 km.

Ông Zelensky thăm thành phố Nga mới tuyên bố kiểm soát ở Kharkov Tổng thống Zelensky tại cửa ngõ vào thành phố Kupyansk hôm 12/12. Video: X/ZelenskyyUa

"Đạt được kết quả trên tiền tuyến là điều cực kỳ quan trọng để Ukraine có thể làm điều tương tự trên mặt trận ngoại giao", Tổng thống Zelensky cho hay.

Quân đoàn số 2 Vệ binh Quốc gia Ukraine, tuyên bố đã tái kiểm soát một số quận phía bắc ở Kupyansk, cắt đứt các đường tiếp tế của đối phương và khiến hàng trăm binh sĩ Nga bị bao vây.

"Có thể nói lực lượng Nga trong thành phố đang hoàn toàn bị cô lập. Họ từng không hiểu điều đang xảy ra trong một thời gian dài, nhưng giờ thì đã biết mình bị bao vây", Ihor Oboliensky, chỉ huy Quân đoàn 2, nói.

DeepState, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, tuyên bố lực lượng nước này tái kiểm soát ít nhất ba ngôi làng ở phía bắc và phía tây Kupyansk. Binh sĩ Ukraine đã tái chiếm một phần phía bắc thành phố và dần khép vòng vây với lực lượng Nga tại trung tâm đô thị.

"Trong các lãnh thổ Ukraine tái chiếm gần đây, có một phần thành phố Kupyansk thông qua cuộc phản công chiến thuật tại mặt trận này", Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ ngày 12/12 cho hay.

Cục diện chiến sự tại mặt trận Kupyansk. Đồ họa: ISW

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết Ukraine đã cắt đứt tuyến hậu cần cuối cùng dành cho lực lượng Nga ở phía tây Kupyansk, khiến mọi hoạt động tiếp tế đều phải được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái (drone).

"Ukraine chưa thể củng cố vị trí mới, các đơn vị Nga đã đẩy lùi phần lớn cuộc tấn công vào khu vực này. Bộ chỉ huy Ukraine đang điều thêm lực lượng dự bị đến Kupyansk, bao gồm cả lính đánh thuê, nhưng họ chịu tổn thất nặng và gặp ngày càng nhiều khó khăn trong nỗ lực giữ các vị trí then chốt. Số đòn tập kích bằng bom lượn của Nga vẫn khá thấp, chủ yếu nhằm vào những tuyến hậu cần dẫn đến thành phố", tài khoản này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine.

Tổng thống Zelensky chụp ảnh tại cửa ngõ thành phố Kupyansk hôm 12/12. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm bên bờ sông Oskol và cách thủ phủ Kharkov thuộc tỉnh cùng tên khoảng 85 km. Tướng Sergey Kuzovlev, tư lệnh cánh quân Tây thuộc quân đội Nga, mô tả đây là "mắt xích quan trọng" trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Kharkov. Kiểm soát được Kupyansk có thể giúp Nga tiến sâu hơn về phía tây và hỗ trợ lực lượng ở vùng Donbass.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 20/11 cho biết cánh quân Tây đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupyansk, song Ukraine lập tức bác bỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2/12 mời phóng viên nước ngoài đến thăm Kupyansk và Pokrovsk, để "tận mắt chứng kiến điều gì đang xảy ra và ai đang kiểm soát".

Phạm Giang (Theo Reuters, Izvestia, Kyiv Independent)