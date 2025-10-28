Ông Zelensky ra lệnh tập kích sâu hơn vào đất Nga

Tổng thống Zelensky yêu cầu quân đội Ukraine tấn công sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga để khiến ngành năng lượng đối phương "trả giá".

"Chúng tôi đã đề ra nhiệm vụ mở rộng phạm vi địa lý của các cuộc tập kích tầm xa", Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội hôm 27/10, sau cuộc gặp với các quan chức cấp cao Ukraine.

Ông cho biết sự kiện còn có sự tham gia của đại diện đến từ ngành công nghiệp quốc phòng, trong đó các bên đánh giá hiệu suất và kết quả chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. "Ngành công nghiệp lọc dầu Nga đã phải trả giá đắt vì cuộc chiến và sẽ còn chịu tổn thất lớn hơn nữa", lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Ông Zelensky trong cuộc họp báo tại London, Anh, hôm 24/10. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ Ukraine đang hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất vũ khí, thêm rằng những hợp đồng dài hạn đã giúp họ tăng sản lượng cung ứng cho quân đội, cam kết sẽ có nhiều hợp đồng như vậy hơn trong tương lai.

Tổng thống Zelensky cho biết các quan chức còn thảo luận về loạt đòn tấn công tầm xa từ Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Ông nhấn mạnh Kiev cần các đối tác hỗ trợ thêm về phòng không, khẳng định những quốc gia này có "các hệ thống cần thiết".

Lãnh đạo Ukraine sau đó tuyên bố nước này tiến hành chiến dịch tập kích hạ tầng năng lượng của đối phương nhằm phối hợp với các lệnh trừng phạt quốc tế để gây sức ép lên Nga. "Tất cả mục tiêu về tấn công tầm xa phải được xác định đầy đủ trước cuối năm nay, trong đó có mở rộng phạm vi tập kích", ông cho hay.

Ukraine thời gian qua tăng cường tiến hành đòn đánh tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng trên đất Nga, nhằm cắt đứt doanh thu và nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động quân sự của Moskva.

UAV Ukraine tập kích nhà máy dầu Nga lần thứ hai Khói đen bốc lên từ nơi được cho là nhà máy lọc dầu Neftekhim Salavat ở Bashkortostan hồi đầu tháng. Video:X/ Vikspeaks1

Kể từ tháng 1, khoảng 21 trong 38 nhà máy lọc dầu lớn của Nga đã bị tấn công. Số vụ tập kích thành công cao hơn khoảng 48% so với năm 2024, theo phân tích của BBC.

Nhật báo kinh doanh Nga RBC dẫn số liệu từ cơ quan phân tích thị trường năng lượng Seala, trong đó chỉ ra gần 40% công suất lọc dầu của cả nước đang bị đình trệ, chủ yếu do dừng hoạt động để sửa chữa sau các cuộc tấn công.

Đợt tập kích sâu nhất mà Ukraine từng tiến hành được cho là nhằm vào nhà máy lọc dầu ở vùng Tyumen, cách biên giới giữa hai nước khoảng 2.000 km, hồi đầu tháng 10. Kiev đã phát triển tên lửa hành trình nội địa Flamingo có tầm bay 3.000 km, song nỗ lực sản xuất đang vấp phải nhiều trở ngại do khó khăn về kỹ thuật và thiếu kinh phí từ nước ngoài.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Moscow Times)